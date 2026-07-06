महाराष्ट्र : राम मंदिर चंदे के मामले को लेकर 7 जुलाई से राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी कांग्रेस

मुंबई, 6 जुलाई (आईएएनएस)। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस मंगलवार से भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी।

Read More

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने सोमवार को कहा, "राम भक्तों ने अयोध्या स्थित भगवान राम मंदिर में करोड़ों रुपए के साथ-साथ सोने-चांदी के आभूषण भी दान किए हैं।"

हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि श्रद्धालुओं द्वारा दिया गया चढ़ावा लूट लिया गया और इसके लिए भाजपा तथा आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया।

कांग्रेस नेता ने कहा, "यह सिर्फ पैसे या दान की चोरी नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ भगवान श्रीराम के नाम पर की गई डकैती है।"

उन्होंने कहा कि कांग्रेस मामले के जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा देने की मांग करेगी। उनका आरोप है कि भाजपा और आरएसएस ने भगवान राम को ही लूट लिया है। उन्होंने बताया कि आंदोलन की औपचारिक शुरुआत मंगलवार सुबह 11 बजे नासिक के ऐतिहासिक कालाराम मंदिर से होगी।

इसके बाद 9 से 14 जुलाई तक राज्य के सभी जिलों में 'रघुपति राघव राजा राम' सत्याग्रह आयोजित किया जाएगा। जिला मुख्यालयों में स्थित राम, शिव या हनुमान मंदिरों में यह सत्याग्रह किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान भगवान से प्रार्थना की जाएगी कि वे "मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर धन हड़पने वाले भ्रामक और धोखेबाज लोगों को सद्बुद्धि दें।"

कांग्रेस का ऐलान शिवसेना (यूबीटी) के 5 जुलाई को शुरू किए गए राज्यव्यापी 'राम रक्षा आंदोलन' के एक दिन बाद आया है। शिवसेना (यूबीटी) ने भी अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में कथित वित्तीय अनियमितताओं और चढ़ावे के गबन के विरोध में आंदोलन शुरू किया है।

पार्टी नेतृत्व ने इस मंच का उपयोग करते हुए अपने हिंदुत्व के रुख को फिर से मजबूती से सामने रखा और हाल में पार्टी से हुए बड़े नेताओं के दल-बदल के बाद भाजपा पर पलटवार किया।

पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई के दादर स्थित ऐतिहासिक हनुमान मंदिर से आंदोलन की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और अयोध्या से आए संतों के साथ राम रक्षा महाआरती की।

आंदोलन का मुख्य केंद्र राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ रहा, जिसे पार्टी राज्य के विभिन्न जिलों में भी दोहराने की योजना बना रही है।

छत्रपति संभाजीनगर में विधान परिषद सदस्य अंबादास दानवे ने सुपारी हनुमान मंदिर के बाहर समानांतर रूप से आंदोलन का नेतृत्व किया।

शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख प्रवक्ताओं और नेताओं ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को तत्काल भंग करने की मांग की। उद्धव ठाकरे और सांसद संजय राउत ने भी इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ तीखा हमला बोला।

इस आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि उद्धव ठाकरे को आखिरकार भगवान राम की याद आ गई।

फडणवीस ने कहा, "मेरी अपेक्षा है कि वह केवल आज ही नहीं, बल्कि हर दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें।"

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम