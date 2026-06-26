महाराष्ट्र: राजनीतिक घमासान के बीच फडणवीस और उद्धव ठाकरे ने एक ही विमान में किया सफर

मुंबई, 26 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक घमासान के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे शुक्रवार को मुंबई से नागपुर जाने वाली एक ही फ्लाइट में साथ-साथ सफर करते नजर आए।

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यह अप्रत्याशित मुलाकात राज्य में चल रहे गंभीर राजनीतिक तनाव के समय हुई है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गहरी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद दोनों नेताओं ने कड़वाहट को दरकिनार रखते हुए सौहार्दपूर्ण अभिवादन किया और संक्षिप्त बातचीत की।

इस फ्लाइट में शिवसेना (यूबीटी) के कई शीर्ष नेता भी सवार थे, जिनमें विधायक आदित्य ठाकरे, राज्यसभा सांसद संजय राउत और अनिल देसाई, और पूर्व सांसद विनायक राउत शामिल थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस और उद्धव ठाकरे का एक ही विमान में सफर करना, यूबीटी के छह सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच हुआ है।

यह घटना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा हाल ही में यह घोषणा करने के बाद हुई है कि 'ऑपरेशन टाइगर' अभी खत्म नहीं हुआ है।

उन्होंने शिवसेना (यूबीटी) से और भी सांसदों के दल-बदल का संकेत दिया, जबकि उद्धव ठाकरे खेमे के दो लोकसभा सांसदों ने औपचारिक रूप से शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की घोषणा कर दी।

अपने छह विधायकों के दल-बदल के बाद ठाकरे ने जमीनी स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधे बातचीत करने और अपनी कमजोर होती पकड़ की धारणा का खंडन करने के लिए एक व्यापक राज्यव्यापी अभियान शुरू करने का फैसला किया।

उनका यह दौरा 27 जून को यवतमाल-वाशिम निर्वाचन क्षेत्र से शुरू होने वाला है, जो हालिया दलबदल से प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। वे रैली की शुरुआत के लिए नागपुर के लिए उड़ान भर रहे थे।

वे उन निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेंगे जहां से पार्टी के सांसदों ने बगावत कर शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं।

उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि वे अपने दौरे के दौरान मतदाताओं से माफी भी मांगेंगे।

हालांकि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि हवाई जहाज में हुई यह मुलाकात महज एक संयोग थी, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति की अत्यधिक अस्थिर दुनिया में, मुख्यमंत्री फडणवीस और ठाकरे के बीच किसी भी आमने-सामने की बातचीत आगामी विधानसभा चुनावों से पहले समीकरणों में बदलाव को लेकर गहन अटकलों को जन्म देगी।

--आईएएनएस

एमएस/