महाराष्ट्र : नसरापुर दुष्कर्म-हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, मुख्यमंत्री समेत नेताओं ने किया स्वागत

मुंबई, 29 जून (आईएएनएस)। नसरापुर में तीन वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। 65 वर्षीय भीमराव कांबले दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे समेत कई नेताओं ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।

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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोर्ट के फैसले पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अदालत ने बिल्कुल सही फैसला लिया है; ऐसे हत्यारों को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री ने अदालत के प्रति हार्दिक आभार भी व्यक्त किया। सीएम फडणवीस ने पुणे जिला पुलिस अधीक्षक और सरकारी अभियोजक अजय मिसर को फोन करके बधाई दी। उन्होंने रिकॉर्ड समय में पूरे मामले को निपटाने के लिए जांच एजेंसियों की सराहना की।

वहीं, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करके लिखा, "उसे फांसी पर लटकाओ! यह कानून का राज है और यहां अपराधियों के लिए कोई पनाह नहीं है। आज, नसरापुर में लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। इस फैसले से न्याय हुआ है और यह उन लोगों के लिए एक साफ चेतावनी है जो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ जुल्म करते हैं। यह एक कड़ा संदेश है कि अब कोई भी ऐसी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा।"

एकनाथ शिंदे ने आगे लिखा, "ऐसे दरिंदों के लिए समाज या कानून के राज में कोई जगह नहीं है। उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है! महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों के खिलाफ जुल्म के मामले में महायुति सरकार का रुख हमेशा से सख्त रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। सरकार लगातार ऐसे उपायों को पूरे प्रभाव के साथ लागू कर रही है जिससे हर लड़की और महिला सुरक्षित माहौल में रह सके। सरकार तेजी से जांच, फास्ट-ट्रैक कोर्ट की प्रक्रिया और कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज, नसरापुर मामले में न्याय मिलने का एहसास हर किसी को हो रहा है।"

समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा कि ऐसे अपराध के लिए लिए मौत की सजा होनी चाहिए। अगर जघन्य अपराध करने वालों ऐसे और लोगों की भी सजा दी जाए, तो किसी में भी ऐसे अपराध करने की हिम्मत नहीं होगी।

शिवसेना (यूबीटी) के भास्कर जाधव ने कहा, "पूरे देश और पूरे महाराष्ट्र की यही उम्मीद थी कि ऐसे क्रूर और गैर-जिम्मेदार लोगों को मौत की सजा दी जाए। हालांकि, सिर्फ मौत की सजा का ऐलान करना काफी नहीं होगा। इसे खुले मैदान में, सबके सामने, लाखों लोगों के सामने अंजाम दिया जाना चाहिए।"

शिवसेना विधायक मनीषा कायंदे ने कहा, "हम नसरापुर मामले में कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। यह आदमी जीने के लायक नहीं है और इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए; हमने यह बात पहले भी कही थी।"

वकील विपुल दुशिंग ने कहा, "इस मामले में हम पीड़ित का पक्ष रख रहे थे, जो मूल शिकायतकर्ता है। आरोपी को दोषी ठहराया गया है और उसे मौत की सजा सुनाई गई है।"

--आईएएनएस

एसडी/एएस