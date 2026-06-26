महाराष्ट्र ने जल जीवन मिशन परियोजनाओं के लिए निजी कोष से 22,898 करोड़ रुपए जारी किए

मुंबई, 26 जून (आईएएनएस)। फंड की कमी के कारण परियोजनाओं के पूरा होने में हो रही देरी के मद्देनजर, महाराष्ट्र सरकार जल जीवन मिशन के लिए राज्य के निजी कोष से 22,898 करोड़ रुपए से अधिक का भारी आवंटन करेगी। यह धनराशि केंद्र सरकार द्वारा अपेक्षित राज्य के हिस्से के अतिरिक्त है।

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इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण परियोजना घटकों को कवर करना, लगभग पूरी हो चुकी जल आपूर्ति योजनाओं में तेजी लाना और केंद्रीय निधि प्राप्त होने से पहले राज्य की निधि को अग्रिम रूप से जारी करना है। यह निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

मंत्रिमंडल ने राज्य के कोष से 22,898 करोड़ रुपए के अनुमानित आवंटन को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की यह मंजूरी राज्य सरकार द्वारा सोमवार को वित्तीय संकट के बीच 97,706.40 करोड़ रुपए की पूरक मांगों को प्रस्तुत करने के कुछ दिनों बाद आई है।

एक अधिकारी ने बताया कि कुल उपलब्ध धनराशि लगभग 44,000 करोड़ रुपए होगी। इसमें से 11,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी और राज्य सरकार भी उतनी ही धनराशि देगी। शेष 22,898 करोड़ रुपए राज्य सरकार अपने कोष से वहन करेगी।

अधिकारी के अनुसार, 22,898 करोड़ रुपए की राशि कई प्रमुख तकनीकी, संरचनात्मक और सामुदायिक पहलों में वितरित की गई है, जिनमें 10,079.53 करोड़ रुपए की रेट्रोफिटिंग परियोजनाएं, 8,233.23 करोड़ रुपए की संशोधित जल आपूर्ति योजनाएं, 2,337.62 करोड़ रुपए का सामुदायिक योगदान, 1,138.60 करोड़ रुपए के जल गुणवत्ता, 692.00 करोड़ रुपए की इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) पहल, 328.63 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रोक्लोरीनेशन इकाइयां (ईसी) और 89.04 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) योजनाएं शामिल हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि गांवों को इन परियोजनाओं का लाभ बिना किसी देरी के मिले, मंत्रिमंडल ने उन योजनाओं को गति देने के लिए विशेष धनराशि आवंटित की है जो भौतिक रूप से पूर्ण होने के उन्नत चरणों में हैं।

75 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुकी योजनाओं के लिए राज्य सरकार अपने कोष से 5,934 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी ताकि इन लगभग पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा सके।

पूर्ण रूप से पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए राज्य के कोष से 3,769 करोड़ रुपए का आवंटन स्वीकृत किया गया है। दोनों श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए सहायता घटकों और जल गुणवत्ता निगरानी के लिए 680 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

इसके अतिरिक्त, सरकार वित्त आयोग के आवंटन और अन्य अनुदानों के माध्यम से पूर्ण रूप से पूर्ण हो चुकी योजनाओं के लिए 543 करोड़ रुपए और 75 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुकी योजनाओं के लिए 816 करोड़ रुपए का सामुदायिक योगदान प्रदान करेगी।

--आईएएनएस

एमएस/