महाराष्ट्र : मुख्यमंत्री फडणवीस ने नासिक कुंभ मेले के विकास योजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश

मुंबई, 7 अगस्त (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिया कि वे आगामी 'नासिक सिंहस्थ कुंभ मेला- 2027' के लिए 34,732 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्लान के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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सीएम फडणवीस ने मुंबई में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को काम टालने की आदत छोड़ने और सभी नियोजित प्रोजेक्ट्स को तय समय-सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया, साथ ही पूरी पारदर्शिता और क्वालिटी सुनिश्चित करने को कहा।

उन्‍होंने मौजूदा प्रगति को असंतोषजनक बताते हुए काम की गति बढ़ाने और विभागों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने घोषणा की कि एक महीने बाद फिर से समीक्षा बैठक होगी, जिसमें जमीनी स्तर पर ठोस और गुणात्मक प्रगति दिखनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने नासिक नगर आयुक्त को सड़कों के गड्ढे भरने और चल रहे सड़क निर्माण कार्यों को तुरंत पूरा करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि समय सीमा का पालन न करने वाले ठेकेदारों पर सख्त जुर्माना लगाया जाना चाहिए। महानगर गैस कंपनी को निर्देश दिया गया कि वह नासिक नगर निगम के साथ तालमेल बिठाकर नागरिकों को परेशानी पहुंचाए बिना गैस कनेक्शन के लंबित कामों को पूरा करे।

सीएम फडणवीस ने कहा कि नासिक रिंग रोड को पूरा करने, साधुग्राम बनाने, रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने, 4,500 विशेष राज्य परिवहन (एसटी) बसें तैनात करने और अनुमानित 12 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए बड़े पैमाने पर पार्किंग नेटवर्क बनाने पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाना चाहिए।

डिजिटल कुंभ फ्रेमवर्क के तहत सीएम फडणवीस ने आधुनिक तकनीक को शामिल करने का निर्देश दिया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) असिस्टेंट (कुंभदूत), डिजिटल ट्विन मॉडलिंग, स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट, फेशियल रिकग्निशन/गुमशुदा व्यक्ति का पता लगाने वाले सिस्टम और भीड़ व सुरक्षा के रियल-टाइम मैनेजमेंट के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) शामिल हैं।

कार्यक्रम को स्वच्छ, हरा-भरा और प्लास्टिक-मुक्त बनाने के लिए हजारों अस्थायी शौचालय, कूड़ेदान, चेंजिंग रूम और बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी तैनात किए जाएंगे।

सीएम ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए हजारों युवाओं को टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर और आपदा प्रबंधन में ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि इस बड़े आयोजन के दौरान रोजगार को बढ़ावा मिल सके।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने जमीन अधिग्रहण, रिंग रोड बनाने, साधुग्राम तैयार करने और जरूरी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के सभी कामों को पूरा करने के लिए मार्च 2027 की पक्की समय-सीमा तय की है, ताकि अप्रैल 2027 तक ये सभी पूरी तरह चालू हो जाएं।

उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों, भारतीय रेलवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) और स्थानीय प्रशासनिक निकायों से पूरी तरह तालमेल बिठाकर काम करने को कहा।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम