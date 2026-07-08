महाराष्ट्र में जनजीवन अस्त-व्यस्त: गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम फडणवीस से की बात, हरसंभव मदद का दिलाया भरोसा

मुंबई, 8 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से स्थिति काफी गंभीर हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात कर हरसंभव मदद का भरोसा दिया है।

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गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में बारिश से प्रभावित हालात की जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहायता का भरोसा दिया। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार के साथ पूरी तरह खड़ी है और जरूरत पड़ने पर हर प्रकार की मदद उपलब्ध कराई जाएगी।

पिछले चार दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जिले के बांधों में पानी का स्तर बढ़ गया है। धामनी बांध अपनी क्षमता का 53 प्रतिशत भर चुका है, जबकि कवडास बांध ओवरफ्लो हो रहा है और लगभग 50,000 क्यूसेक पानी सूर्य नदी में छोड़ा गया है।

पालघर के पश्चिमी तटीय इलाके में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया और सफाले-सखारे मुख्य सड़क पर जगह-जगह पानी भर गया। एक मरीज़ को ले जा रही निजी गाड़ी बाढ़ के पानी में फंस गई। सखारे और नवझे गांवों के स्थानीय युवाओं ने गाड़ी में सवार लोगों और मरीज को सुरक्षित बाहर निकाला और बाद में रस्सियों की मदद से गाड़ी को भी बाहर खींचा गया।

नवी मुंबई में भी स्थिति गंभीर हो गई है। भारी बारिश के कारण एपीएमसी सब्जी मंडी के मुख्य प्रवेश द्वार पर भारी जलजमाव हो गया है, जिससे आवाजाही बाधित हो रही है और व्यापारियों, किसानों, ग्राहकों तथा अन्य लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कोल्हापुर में पिछले पांच दिनों में भारी बारिश के बावजूद जिले में 366 मिमी बारिश हुई है, जो उम्मीद के मुताबिक 517 मिमी से कम है। हालांकि बारिश की तीव्रता कम हो गई है, फिर भी 54 बैराज डूबे हुए हैं और नदियों के जलस्तर में धीरे-धीरे बढ़ोतरी जारी है।

विधान परिषद के उप-सभापति सचिन अहीर ने कहा कि आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। हालांकि, अब तक इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई है। आज भारी बारिश की संभावना है, इसलिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए।"

--आईएएनएस

एसडी/पीएम