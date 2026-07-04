महाराष्ट्र में बारिश: मुंबई, ठाणे और आसपास के जिलों में 7 जुलाई तक हाई अलर्ट

मुंबई, 4 जुलाई (आईएएनएस)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने महाराष्ट्र के कई जिलों में 7 जुलाई तक बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि कई इलाकों में सप्ताहांत के दौरान 200 मिमी से 250 मिमी तक भारी बारिश हो सकती है।

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अधिकारियों ने बताया कि लगातार चौथे दिन मॉनसून की भारी बारिश के कारण मौसम विभाग ने शनिवार को मुंबई, ठाणे और आसपास के कई जिलों के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया। मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि सप्ताहांत (वीकेंड) के दौरान महाराष्ट्र में मॉनसून की गतिविधियां बहुत तेज रहेंगी और 7 जुलाई तक जारी रहेंगी।

रेड अलर्ट मुंबई और ठाणे (शनिवार और रविवार दोनों दिनों के लिए), पालघर और रायगढ़, और सतारा और पुणे में लागू है। स्थानीय नागरिक प्रशासन, फायर ब्रिगेड और आपदा प्रबंधन विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

सिर्फ 24 घंटों में कई इलाकों में 100 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई है। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अनुसार, बांद्रा और चेंबूर के कुछ हिस्सों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। ठाणे में शुक्रवार सुबह से शनिवार तड़के के बीच 58 मिमी बारिश दर्ज की गई और जिले में रुक-रुक कर भारी बारिश का दौर जारी है। शनिवार सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण निचले और संवेदनशील इलाकों में तुरंत जलभराव हो गया।

और मौसम विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बारिश की तीव्रता काफी बढ़ सकती है। अधिकारियों ने लोगों को घर के अंदर रहने और बहुत जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी है। बीएमसी ने सभी समुद्र तटों और तटीय इलाकों में जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

पूरे महानगर क्षेत्र में लोगों से अपील की गई है कि वे निचले इलाकों में जाने से पूरी तरह बचें। राज्य प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने, बिना जरूरत पानी भरे इलाकों या घाटों पर न जाने और आपातकालीन स्थिति में इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करने की अपील की है। नगर प्रशासन ने सुरक्षा सलाह में नागरिकों से अपील की है कि वे पानी भरी सड़कों पर गाड़ी न चलाएं या पानी में न उतरें।

--आईएएनएस

डीसीएच/