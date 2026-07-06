महाराष्ट्र में बारिश का अलर्ट: मंत्री अदिति तटकरे ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया

मुंबई, 6 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश को देखते हुए महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने सोमवार को रायगढ़, रत्नागिरी और अन्य प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया।

Read More

यह समीक्षा मंत्रालय में स्थित राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र में राज्य आपदा प्रबंधन निदेशक भालचंद्र चव्हाण के साथ की गई।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सोमवार और मंगलवार को रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी करते हुए 'रेड अलर्ट' जारी किया है।

मंत्री तटकरे ने इस बात पर जोर दिया कि अगले 48 घंटे दोनों तटीय जिलों के लिए बहुत अहम हैं और स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी एहतियाती उपाय तुरंत लागू करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

बारिश से जुड़ी संभावित आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ) की एक टीम को महाड में तैनात और तैयार रखा गया है। इसके अलावा, सुधागढ़ और रोहा इलाकों में तेजी से और असरदार ढंग से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए मंत्री ने बताया कि 145 बचाव कर्मियों की एक अतिरिक्त टुकड़ी तैनात करने का औपचारिक अनुरोध किया गया है।

मंत्री तटकरे ने बताया कि वह कर्जत और खोपोली के उन विभिन्न संगठनों के साथ लगातार संपर्क में हैं, जो बाढ़ के दौरान नागरिकों की मदद के लिए जमीनी स्तर पर लगातार काम करते हैं।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इन संगठनों को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएगी और जरूरत पड़ने पर जिले के दूसरे प्रभावित इलाकों में भी उनकी सेवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर 'स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन्स सेंटर' से राज्य में बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। साथ ही, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरा सिस्टम हाई अलर्ट पर है और सभी सुरक्षा व बचाव एजेंसियां ​​किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

सुरक्षा के लिहाज से मंत्री तटकरे ने राज्य के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। उन्होंने लोगों से कहा कि वे गैर-जरूरी यात्रा से बचें और अपना तथा अपने आस-पास के लोगों का पूरा ध्यान रखें।

मंत्री तटकरे का यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि लगातार बारिश और तेज हवाओं की वजह से रायगढ़ राज्य के सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से एक है। मॉनसून की वजह से आई दिक्कतों ने राज्य के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जबरदस्त झटका दिया है। अहम मुंबई-गोवा नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक 32 घंटे से ज्यादा समय तक ठप रहा। हाईवे के रायगढ़ जिले वाले हिस्से में हजारों यात्री फंसे हुए हैं।

--आईएएनएस

पीएसके/एमएस