महाराष्ट्र के सोलापुर में सड़क किनारे बने कुएं में गिरी वैन, 8 लोगों की मौत

सोलापुर, 14 जून (आईएएनएस)। रविवार को महाराष्ट्र के सोलापुर में म्हसवड-पंढरपूर रूट पर टंडलवाड़ी गांव के पास एक पिकअप वैन के कुएं में गिर जाने से आठ लोगों की मौत हो गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और पूरे गांव में मातम छा गया। मरने वालों में चार महिलाएं और चार बच्चे शामिल हैं।

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शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, श्रद्धालु म्हसवड के सिद्धनाथ मंदिर के दर्शन करके अपने गांव लौट रहे थे, तभी उनकी वैन पलट गई और कुएं में जा गिरी। वैन के ब्रेक फेल होने के बाद गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे बने कुएं में गिर गई।

स्थानीय लोग और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू किया।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना का संज्ञान लिया और महिलाओं व बच्चों की मौत पर दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की भी घोषणा की।

सीएम फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सोलापुर जिले के मालशिरस तालुका के तंदुलवाड़ी में हुई घटना बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली है। मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम उनके परिवारों के दुख में शामिल हैं। राहत की बात है कि सात लोगों को बचा लिया गया है और उनका इलाज चल रहा है। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए हैं, और हम स्थानीय प्रशासन के लगातार संपर्क में हैं।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार इस घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी।

एनसीपी (एसपी) नेता रोहित पवार ने भी इस भयानक हादसे में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया।

उन्होंने पोस्ट किया कि म्हसवड-पंढरपुर रूट (मालशिरस तालुका, सोलापुर जिला) पर एक पिकअप गाड़ी के कुएं में पलटने से हुई मौतों की खबर बेहद दुखद, दिल दहलाने वाली और चौंकाने वाली है। हम मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। हम शोक संतप्त परिवारों के दुख में शामिल हैं।

--आईएएनएस

एमएस/