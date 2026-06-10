महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को ऐतिहासिक 12 साल के कार्यकाल के लिए बधाई दी

मुंबई, 10 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि भारत समर्थ भारत से विकसित भारत में परिवर्तित हो गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हासिल की गई प्रमुख राष्ट्रीय उपलब्धियों की सराहना की, जिनमें 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकालना और भारत को रक्षा निर्यात करने वाले राष्ट्र में बदलना शामिल है।

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एक पत्र में, फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभूतपूर्व 12 साल का कार्यकाल पूरा करने पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बताया और महाराष्ट्र की अवसंरचना और विकास परियोजनाओं के प्रति उनके अटूट समर्थन के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त की।

मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि कैसे प्रधानमंत्री ने 2015 में महाराष्ट्र के गंभीर रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए एक विशेष पैकेज को तुरंत मंजूरी दी, जिससे विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र में 100 से अधिक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना संभव हुआ।

फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी को छत्रपति शिवाजी महाराज के 11 किलों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने, मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिलाने और लंदन और मुंबई (इंदु मिल) दोनों में बाबासाहेब अंबेडकर के स्मारक स्थापित करने जैसी प्रमुख सांस्कृतिक उपलब्धियों का श्रेय दिया।

उन्होंने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई मेट्रो-3, नागपुर और पुणे में मेट्रो नेटवर्क, समृद्धि महामार्ग, अटल सेतु और तटीय सड़क जैसी दशकों से अटकी हुई मेगा परियोजनाओं को गति देने के लिए केंद्र सरकार को श्रेय दिया।

फडणवीस ने आगामी वधावन बंदरगाह पर प्रकाश डालते हुए इसे एक ऐतिहासिक परियोजना बताया। उन्होंने अमरावती टेक्सटाइल पार्क के मेगा टेक्सटाइल पार्क में विस्तार, ऑरिक सिटी और दिघी बंदरगाह में हो रहे विकास का भी उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि गढ़चिरोली देश के 'ग्रीन स्टील हब' के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के सफल उन्मूलन के बाद यह क्षेत्र विकास का एक राष्ट्रीय मॉडल बनेगा।

यह पत्र ऐसे नाजुक समय में आया है जब महाराष्ट्र जलवायु परिवर्तन के तत्काल प्रभावों का सामना कर रहा है, अल नीनो का खतरा मंडरा रहा है और मानसून में भी देरी होने की आशंका है। हालांकि, राज्य की क्षमता पर पूरा भरोसा जताते हुए, फडणवीस ने कहा कि केंद्र सरकार का समर्थन महाराष्ट्र को यह कहने का आत्मविश्वास देता है कि वह अब नहीं रुकेगा।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं और महाराष्ट्र के विकास को और आगे बढ़ाने के लिए उनके निरंतर आशीर्वाद और मार्गदर्शन का अनुरोध किया।

--आईएएनएस

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