महाराष्ट्र की कर्ज माफी योजना सिर्फ 'धोखाधड़ी': वडेट्टीवार

नागपुर, 8 जून ( आईएएनएस)। महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने सोमवार को महायुति सरकार की हाल ही में घोषित किसान कर्ज माफी योजना को किसानों के साथ धोखा बताया। उन्होंने सभी किसानों के लिए बिना किसी शर्त के पूरी कर्ज माफी की मांग की।

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नागपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विजय वडेट्टीवार ने मांग की कि राज्य सरकार जटिल नियमों और शर्तों के बजाय सभी किसानों का कर्ज बिना किसी शर्त के पूरी तरह माफ करे।

वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि महायुति सरकार ने उन लाखों किसानों को इस योजना से बाहर कर दिया है, जिन्हें पहले महा विकास अघाड़ी सरकार की कर्ज माफी योजना का लाभ मिला था। उन्होंने कहा कि इसके कारण योजना के वास्तविक लाभार्थियों की संख्या सरकार के दावों से काफी कम होगी।

उन्होंने इस योजना को किसानों को गुमराह करने की एक भ्रामक कोशिश बताया।

खेती-किसानी की स्थिति पर चिंता जताते हुए वडेट्टीवार ने कहा कि भीषण गर्मी और मानसून में देरी के कारण महाराष्ट्र में सूखे का खतरा बढ़ गया है।

उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिश से हुए नुकसान, प्याज उत्पादकों की लगातार समस्याओं और मानसून को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण किसान और आम लोग काफी परेशान हैं। उन्होंने मांग की कि इन परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि किसानों की गंभीर समस्याओं और राज्य के सामने मौजूद विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा के लिए सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी वाली व्यापक बैठक जल्द आयोजित की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय राजनीति पर टिप्पणी करते हुए वडेट्टीवार ने कहा कि देश आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे समय में सोमवार को होने वाली 'इंडिया' गठबंधन की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है।

वडेट्टीवार ने कहा कि इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इनमें पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं और छात्रों में बढ़ रहा असंतोष, परीक्षाओं और मूल्यांकन व्यवस्था में कथित गड़बड़ियां, महंगाई के कारण आम लोगों पर बढ़ता आर्थिक बोझ और पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें शामिल हैं।

वडेट्टीवार ने कहा कि देश के युवा न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बार-बार पेपर लीक होने और परीक्षाओं में सामने आ रही गड़बड़ियों के कारण शिक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कम हुआ है और छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन समस्याओं के ठोस समाधान के लिए 'इंडिया' गठबंधन एकजुट होकर आवाज उठाएगा।

--आईएएनएस

एसएचके/डीकेपी