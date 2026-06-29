महाप्रभु जगन्नाथ 15 दिनों तक नहीं देंगे दर्शन, देव स्नान के बाद 'अनसर काल' में चले जाएंगे

पुरी, 29 जून (आईएएनएस)। महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सोमवार को स्नान पूर्णिमा है। मान्यता है कि इस दिन स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा अस्वस्थ हो जाते हैं। इसके बाद वे 15 दिनों तक 'अनसर घर' (विश्राम कक्ष) में रहते हैं।

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इस दौरान महाप्रभु के अस्वस्थ रहने के कारण मंदिर का रत्न सिंहासन खाली रहता है। इसलिए श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए पारंपरिक पट्टचित्र के माध्यम से देवताओं के स्वरूप स्थापित किए जाते हैं, जिन्हें 'पटि देवता' कहा जाता है।

इन पट्टचित्रों के निर्माण में पूरी तरह प्राकृतिक स्रोतों से तैयार रंगों का उपयोग किया जाता है। सफेद रंग समुद्र से प्राप्त शंख के पाउडर से बनाया जाता है। शंख को बारीक पीसकर, पानी में भिगोकर और गर्म करने के बाद दूधिया सफेद रंग तैयार किया जाता है। काला रंग दीपक की कालिख, लकड़ी के कोयले की कालिख अथवा नारियल के रेशों को जलाने से प्राप्त कालिख से बनाया जाता है। लाल रंग प्राकृतिक खनिज हिंगुल (सिनाबार) से तैयार किया जाता है।

पीला रंग हरिताल (ऑरपिमेंट) अथवा शुद्ध हल्दी से प्राप्त किया जाता है, जबकि हरा रंग विभिन्न औषधीय एवं हरी पत्तियों के रस से तैयार होता है। रंगों को टिकाऊ बनाने के लिए कैथा (वुड एप्पल) के प्राकृतिक गोंद का उपयोग बाइंडिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, जिससे रंग कपड़े के कैनवास पर मजबूती से चिपके रहते हैं।

कपड़े के कैनवास (पट्टी) की तैयारी की जाती है। पेंटिंग शुरू करने से पहले, कपड़े को इमली के बीज के पेस्ट और चॉक पाउडर के मिश्रण से कोट किया जाता है, ताकि वह चिकना और मजबूत बन सके और उस पर बारीक पट्टचित्र कलाकारी की जा सके।

चित्रकार सेवायत श्रीधर महाराणा ने बताया कि अनसर पट्टी भगवान जगन्नाथ की हमारी पारंपरिक सेवा का एक हिस्सा है। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। भगवान जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमाओं की पूजा शुरू होने के बाद से ही स्नान यात्रा के उपरांत होने वाले वार्षिक अनसर काल में इसका विशेष महत्व रहा है।

उन्होंने बताया कि इस अवधि में भगवान 15 दिनों तक श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं देते। इसे अत्यंत पवित्र और गोपनीय सेवा माना जाता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ को श्री अनंत नारायण, भगवान बलभद्र को श्री अनंत वासुदेव और देवी सुभद्रा को भुवनेश्वरी के रूप में दर्शाया जाता है।

उन्होंने कहा कि श्री अनंत नारायण को भगवान विष्णु के चार भुजाओं वाले स्वरूप में काले रंग से चित्रित किया जाता है। इसी तरह, देवी-देवताओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पारंपरिक रंग तय नियमों के अनुसार होते हैं। इन पंद्रह दिनों के दौरान, गर्भगृह बंद रहता है और मंदिर के बंद दरवाजों के सामने इन पवित्र पट्टचित्र चित्रों का उपयोग करके पूजा की जाती है।

श्रीधर महाराणा ने बताया कि यह सेवा हमारे परिवार में हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। हर साल, पिता अपने बेटों को सिखाते हैं, और यह परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है। उन्होंने कहा कि हम कभी भी केमिकल या सिंथेटिक रंगों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सभी रंग प्राकृतिक चीजों से तैयार किए जाते हैं। सफेद रंग शंख के पाउडर से बनाया जाता है, पीला रंग हरिताल से तैयार किया जाता है, लाल रंग हिंगुल (एक प्राकृतिक खनिज पत्थर) से आता है, और काला रंग पारंपरिक रूप से प्राकृतिक कालिख का उपयोग करके तैयार किया जाता है। ये सभी प्राकृतिक, पर्यावरण के अनुकूल और पारंपरिक रंग हैं।

उन्होंने बताया कि इन रंगों का उपयोग करके, हम तय अनुष्ठानों के अनुसार पवित्र पट्टचित्र चित्र बनाते हैं। पेंटिंग तैयार करने के लिए पूरी लगन, अनुशासन और आध्यात्मिक पवित्रता की आवश्यकता होती है। हम अपना काम हर सुबह 5:00 बजे शुरू करते हैं और शाम 5:00 बजे तक जारी रखते हैं। केवल वे परिवार जिनके पास पारंपरिक अनुमति है और जिन्हें आधिकारिक तौर पर मंदिर के सेवक के रूप में मान्यता प्राप्त है, उन्हें ही यह पवित्र सेवा करने की अनुमति है। दूसरों को इसकी अनुमति नहीं है।

उन्होंने बताया कि चित्र तैयार होने के बाद प्रातः लगभग तीन बजे उनके घर पर इनकी पूजा की जाती है। इसके बाद विधि-विधान के साथ पट्टचित्रों को मंदिर ले जाकर स्थापित किया जाता है। अनसर अवधि समाप्त होने से एक दिन पहले 'पटि देवता' को विधिवत हटाया जाता है। उनकी पूजा पूरी होती है, और भगवान जगन्नाथ और उनके भाई-बहन सार्वजनिक दर्शन के लिए वापस आते हैं।

श्रीधर महाराणा ने कहा कि इस पुश्तैनी और पवित्र सेवा को निभाना उनके परिवार के लिए सौभाग्य और गर्व की बात है। महाप्रभु की सेवा से उन्हें अपार संतोष, भक्ति और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है।

--आईएएनएस

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