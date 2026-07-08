महिला डॉक्टर से मारपीट की ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, डिप्टी सीएम शिंदे करेंगे कार्रवाई : भरतशेठ गोगावले

मुंबई, 8 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (केडीएमसी) क्षेत्र में शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे पर एक महिला डॉक्टर के साथ कथित मारपीट के आरोप को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

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महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भरतशेठ गोगावले ने कहा कि घटना से जुड़ा वीडियो टेलीविजन पर देखा है। पार्टी नेतृत्व पूरे मामले की जांच के बाद फैसला करेगा कि घटना कैसे और किन परिस्थितियों में हुई।

गोगावले ने स्पष्ट कहा कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी और शिवसेना नेता व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस मामले में उचित कार्रवाई करेंगे। वहीं, मंत्री पंकज भोया ने कहा कि इस मामले में शिकायत प्राप्त हुई है और पुलिस नियमानुसार जांच कर रही है। घटना में जनप्रतिनिधि की भूमिका और उन परिस्थितियों की भी जांच की जाएगी, जिनकी वजह से यह विवाद पैदा हुआ।

शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा जिसमें रमेश म्हात्रे को महिला डॉक्टर के साथ मारपीट करते हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सके। उन्होंने जो फुटेज देखा है, उसमें हाथापाई होती दिखाई दे रही है।

विधायक गायकवाड़ ने सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से वह सिविल अस्पतालों की व्यवस्था को देखते आए हैं और कई बार कर्मचारियों के रवैये को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कर्मचारियों में यह सोच होती है कि वेतन तो मिल ही जाएगा, इसलिए मरीजों की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में हाथ उठाना सही नहीं है। अस्पतालों में मरीजों की देखभाल में लापरवाही होने पर लोगों में गुस्सा पैदा हो सकता है लेकिन विवाद का समाधान कानून के दायरे में ही होना चाहिए।

बता दें कि कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (केडीएमसी) के शास्त्रीनगर अस्पताल में एनआईसीयू बेड खाली न होने के कारण एक गर्भवती महिला को दूसरे अस्पताल में रेफर करने पर हंगामा हुआ। इस बात से नाराज होकर शिंदे गुट के पार्षद रमेश म्हात्रे और उनके समर्थकों ने ड्यूटी पर मौजूद महिला डॉक्टर, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ के साथ बुरी तरह मारपीट की थी।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम