महिला आयोग की जन सुनवाई के बाद दो एफआईआर दर्ज, जल्द होगी आरोपियों की गिरफ्तारी

बठिंडा, 17 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब के बठिंडा में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष विजया राहटकर की जन सुनवाई के एक दिन बाद जिला पुलिस ने दो शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। पुलिस जांच में दोनों मामलों में संज्ञेय अपराध पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।

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बठिंडा के एसपी (सिटी) नरिंदर सिंह ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए बताया कि जन सुनवाई के दौरान कुल 21 शिकायतों की सुनवाई की गई थी। इनमें आठ पुराने लंबित मामले और 13 नई शिकायतें शामिल थीं। सभी शिकायतों की गंभीरता से जांच की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ज्योति यादव ने शिकायतों की समीक्षा के बाद दो मामलों में आपराधिक मामलों के संबंध में केस दर्ज किए गए।

उन्होंने बताया कि एक एफआईआर कैनाल कॉलोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है जबकि दूसरी एफआईआर नेहियानवाला पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। पुलिस ने दोनों मामलों में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं और संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

एसपी नरिंदर सिंह ने बताया कि जन सुनवाई में आई अन्य शिकायतों को पंजाब पुलिस की महिला मित्र टीमों और महिला पुलिस स्टेशन के एसएचओ को भेजा गया है। इन मामलों में जरूरत के अनुसार काउंसलिंग और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी मामलों का जल्द निस्तारण के लिए अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश दिए गए है।

उन्होंने कहा कि कुछ पारिवारिक और आपसी विवाद से जुड़े मामलों को बातचीत और काउंसलिंग के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए विशेष टीमों को जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष विजया राहटकर ने गुरुवार को जन सुनवाई की थी, जिसमें उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को लेकर पुलिस अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते हुए सभी मामलों का जल्द निपटारा करने का आदेश दिया था। उसी क्रम में पुलिस प्रशासन अब उन मामलों पर कार्रवाई तेज कर दिया है।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम