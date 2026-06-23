मेघालय : मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को पीजी इंडेक्स में सुधार के लिए रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया

शिलांग, 23 जून (आईएएनएस)। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने मंगलवार को शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर, सीखने के नतीजों और 'परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स' (पीजीआई) में राज्य के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार करे। इस रोडमैप में स्पष्ट समय-सीमा, फंडिंग की जरूरतें और निगरानी के तरीके शामिल होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा रैंकिंग में मेघालय की शिक्षा से जुड़ी पहलों को सही ढंग से नहीं दिखाया गया है।

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शिलांग के स्टेट गेस्ट हाउस में शिक्षा विभाग की एक हाई-लेवल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, संगमा ने स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, छात्रों के कल्याण, समावेशी शिक्षा और एकेडमिक परफॉर्मेंस से जुड़े चल रहे कार्यक्रमों का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेघालय की पीजीआई रैंकिंग शिक्षा क्षेत्र में हो रहे काम को सही ढंग से नहीं दिखाती है। उन्होंने कहा कि कई कमियां असल में काम न होने के बजाय रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग में कमी के कारण हैं।

उन्होंने अधिकारियों को एक व्यवस्थित मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क अपनाने और स्कूलों की खास कमियों की पहचान करने और पीजीआई इंडिकेटर्स के पालन को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल करने का निर्देश दिया।

इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े पैमानों की समीक्षा करते हुए, संगमा ने आईसीटी सुविधाओं, स्मार्ट क्लासरूम, साइंस लैब, लाइब्रेरी, रीडिंग कॉर्नर, आर्ट और क्राफ्ट रूम, पीने के पानी की सुविधाओं और रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तक पहुंच बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया।

उन्होंने विभाग से ऐसे किफायती और चरणबद्ध उपायों की पहचान करने को कहा जो स्कूलों को तय मानकों को पूरा करने और सीखने के माहौल को बेहतर बनाने में मदद कर सकें।

बैठक में समावेशी शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया। अधिकारियों ने खास ज़रूरतों वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए सुविधाओं को मज़बूत करने की योजनाएं पेश कीं, जिनमें रैंप, सुलभ टॉयलेट, सहायक टेक्नोलॉजी और खास टीचर ट्रेनिंग शामिल हैं।

संगमा ने विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि स्कूलों को एक्सेसिबिलिटी के नियमों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मदद मिले।

छात्रों के कल्याण के महत्व पर ज़ोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने हेल्थ चेक-अप, पोषण, करियर काउंसलिंग और साइबर सुरक्षा जागरूकता से जुड़ी पहलों की समीक्षा की।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों की भलाई और एकेडमिक नतीजों को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा से जुड़े उपायों को एक साथ लागू किया जाना चाहिए।

संगमा ने किशोर लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये मुद्दे सीधे तौर पर स्कूल में उपस्थिति, स्वास्थ्य और शैक्षणिक प्रदर्शन पर असर डालते हैं। उन्होंने टिकाऊ कार्यान्वयन मॉडल की मांग की, जिसमें स्वयं सहायता समूहों के ज़रिए बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड बनाने की संभावना भी शामिल है।

बैठक का समापन करते हुए, मुख्यमंत्री ने मेघालय के हर बच्चे के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सीखने के लिए सहायक माहौल सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।

--आईएएनएस

एससीएच