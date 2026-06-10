मोबाइल स्नैचिंग गैंग के दो शातिर बदमाश गिरफ्तार, 21 मोबाइल फोन और चोरी की बाइक बरामद

नोएडा, 10 जून (आईएएनएस)। नोएडा के थाना सेक्टर-58 की पुलिस ने मोबाइल फोन स्नैचिंग की घटनाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से स्नैचिंग की घटनाओं में प्रयुक्त एक चोरी की मोटरसाइकिल, 21 मोबाइल फोन तथा दो अवैध चाकू बरामद किए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से नोएडा और एनसीआर क्षेत्र में मोबाइल छीनने की वारदातों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

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पुलिस के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और गोपनीय सूचना के आधार पर सेक्टर-55 स्थित एक प्लॉट के पास से बुधवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान लोकेश पुत्र दयाराम और प्रदीप उर्फ भिर्री पुत्र राधेश्याम के रूप में हुई है। दोनों आरोपी गौतमबुद्धनगर के बिसरख क्षेत्र स्थित शांतिकुंज कॉलोनी में रह रहे थे। पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देते थे।

वारदात के बाद छीने गए मोबाइल फोन दिल्ली ले जाकर बेच दिए जाते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से जो मोटरसाइकिल बरामद की है, वह गाजियाबाद के थाना खोड़ा क्षेत्र से चोरी की गई थी। इस संबंध में वर्ष 2020 में मुकदमा भी दर्ज है। जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपियों ने 20 मार्च 2026 को सेक्टर-59 मेट्रो स्टेशन के पास एक व्यक्ति से मोबाइल फोन छीना था, जिसे बाद में दिल्ली में बेच दिया गया।

इसके अलावा 11 मई को सेक्टर-12/22 चौड़ा मोड़ क्षेत्र से एक आईफोन-16 भी छीना गया था, जिसे आरोपियों ने दिल्ली में बेच दिया था। पुलिस का कहना है कि बरामद किए गए शेष मोबाइल फोन नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से स्नैचिंग कर जुटाए गए थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार दोनों आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास है। लोकेश के खिलाफ चोरी, मोबाइल स्नैचिंग, आर्म्स एक्ट और अन्य मामलों सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं प्रदीप उर्फ भिर्री पर चोरी, लूट, अवैध हथियार रखने और चोरी के माल की खरीद-फरोख्त जैसे गंभीर मामलों में एक दर्जन के करीब मुकदमे दर्ज हैं।

सेक्टर-58 थाने की पुलिस अब बरामद मोबाइल फोनों के वास्तविक मालिकों की पहचान करने और आरोपियों के अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मोबाइल स्नैचिंग से जुड़े अपराधियों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा और ऐसे गिरोहों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीकेपी