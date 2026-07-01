मुंबईवासियों की अनदेखी कर रहीं भाजपा मेयर, केवल गृह मंत्रालय के काम पर फोकस: आदित्य ठाकरे

मुंबई, 1 जुलाई (आईएएनएस)। शिवसेना यूबीटी नेता और विधायक आदित्य ठाकरे ने मुंबई की मेयर रितु तावडे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में मुंबई भर में गिरे पेड़ों की संख्या इस बात का प्रमाण है कि हम क्या कहते आ रहे हैं: मुंबई में मानसून से पहले का काम नहीं हुआ।

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आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुंबई की भाजपा मेयर बांग्लादेश और गृह मंत्रालय के काम पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं, बजाय मुंबईवासियों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के।

उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष किशोरी पेडनेकर चिंताजनक स्थानों का दौरा कर रही हैं, चाहे वह गंदे नाले हों, अधूरे सड़क निर्माण कार्य हों या कुछ और। लेकिन सत्ताधारी दल अपने चहेते ठेकेदारों पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह कितनी शर्म की बात है कि भारत के सबसे अधिक कर देने वाले शहर को ऐसे अक्षम प्रशासन का सामना करना पड़ रहा है जिसे शासन करना नहीं आता। मुझे पिछले 12 वर्षों में भाजपा द्वारा शासित एक भी ऐसा शहर दिखाइए, जिसे केंद्र और राज्य सरकारों का समर्थन प्राप्त हो, और जिसने अच्छा प्रदर्शन किया हो। भाजपा के अधीन आए सभी शहर अराजकता और भ्रष्टाचार में डूब गए हैं।

बता दें कि 30 जून, 2026 को दोपहर लगभग 2:30 बजे, हरिताज प्रीतम बिल्डिंग, रोड नंबर 11, डायमंड गार्डन, चेंबूर पश्चिम के पास से गुजर रही 'यूनिवर्सल हाई स्कूल' की एक बस पर सड़क किनारे लगा एक पीपल का पेड़ गिर गया। बस में कुल 13 बच्चे फंस गए थे। इनमें से 12 बच्चों को मुंबई अग्निशमन विभाग, बस चालक और स्थानीय नागरिकों ने तुरंत बचा लिया और एम्बुलेंस से पास के अस्पताल में इलाज के लिए भेजा। 5 में से 4 छात्रों को मामूली चोटें आईं। वहीं, 11 वर्षीय विहान श्रीवास्तव को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। हालांकि, इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नगर निगम आयुक्त अश्विनी भिडे ने इस घटना का गंभीर संज्ञान लिया है। साथ ही, घटना की गहन जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। आयुक्त ने इस समिति को आठ दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। नियुक्त समिति को इस मामले में विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए। साथ ही, मुंबई में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सिफारिशें करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

गिरा हुआ पीपल का पेड़ 60 से 70 वर्ष पुराना था। इससे पहले इस पेड़ के संबंध में कोई आधिकारिक सार्वजनिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। हालांकि, जनवरी 2026 में, एम पश्चिम डिवीजन के सहायक आयुक्त ने क्षेत्र में सड़क किनारे के कार्यों का निरीक्षण करने और आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश दिए थे। इससे पहले, गिरे हुए पेड़ का सर्वेक्षण 12 मई 2026 को पूरा हुआ था। बाहरी निरीक्षण के अनुसार, उक्त पेड़ अच्छी स्थिति में और मजबूत था। हालांकि, मानसून से पहले प्रचलित प्रथा के अनुसार 29 मई 2026 को पेड़ की छंटाई भी की गई थी। उस समय, पेड़ सुरक्षित स्थिति में पाया गया था। मानसून से पहले के कार्यों के अंतर्गत, बृहन्मुंबई नगर निगम का पार्क विभाग हर साल सावधानी बरतते हुए पेड़ों की छंटाई करता है।

--आईएएनएस

एमएस/