मुंबई-पुणे मार्ग पर मलबा हटाने के लिए प्रशासन युद्धस्तर पर काम कर रहा है: सीएम फडणवीस

मुंबई, 6 जुलाई (आईएएनएस)। मिसिंग लिंक परियोजना क्षेत्र के पास हुए भीषण भूस्खलन के कारण मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मलबा हटाने के लिए प्रशासनिक तंत्र युद्धस्तर पर काम कर रहा है। स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागरिकों से अपील की है कि वे मुंबई-पुणे मार्ग पर केवल अत्यावश्यक यात्रा ही करें।

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मुख्यमंत्री फडणवीस ने चल रहे मलबा हटाने के कार्य और महाराष्ट्र भर में लगातार हो रही बारिश की स्थिति की समीक्षा करते हुए पत्रकारों को बताया कि भूस्खलन स्थल पर लगभग 100 टन मलबा जमा हो गया है।

गौरतलब है कि यह घटना ऐसे क्षेत्र में हुई है जहां पहले कभी भूस्खलन नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि अब तक टीमें लगभग 70 टन मलबा सफलतापूर्वक हटा चुकी हैं और शेष अवरोधों को हटाने का काम तेजी से जारी है।

फिलहाल, पुणे की ओर जाने वाले कॉरिडोर पर तीन लेन यातायात के लिए खोल दी गई हैं। हालांकि, मुंबई की ओर जाने वाले कॉरिडोर पर केवल एक लेन से ही यातायात चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि आपातकालीन तंत्र अगले डेढ़ घंटे में अतिरिक्त लेन बहाल करने के लिए मिलकर प्रयास कर रहा है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले परिचालन की समीक्षा के लिए मौके पर मौजूद हैं, जबकि संबंधित विभाग, एजेंसियां ​​और आपातकालीन प्रतिक्रिया दल निकट समन्वय में काम कर रहे हैं।

उन्होंने नागरिकों से प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने, यातायात पुलिस द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए यात्रा करने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने का आग्रह किया है।

इससे पहले, भारी बारिश के बाद टनल 2 के निकास द्वार के पास भूस्खलन होने के कारण सोमवार तड़के मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के नव-खुले मिसिंग लिंक पर पुणे से मुंबई जाने वाले मार्ग पर यातायात को डायवर्ट कर दिया गया था।

महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरडीसी) ने एक बयान में कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर सुबह 4 बजे से मार्ग परिवर्तन लागू किया गया है। अधिकारी राजमार्ग यातायात पुलिस के समन्वय से स्थिति पर नजर रख रहे हैं और वाहन चालकों से आग्रह किया है कि वे अत्यावश्यक यात्रा को छोड़कर इस मार्ग पर यात्रा न करें।

एमएसआरडीसी ने आगे कहा कि भूस्खलन और लगातार भारी बारिश के कारण पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे और पुराने मुंबई-पुणे राजमार्ग दोनों पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पुणे-मुंबई और मुंबई-पुणे दोनों दिशाओं में यातायात अगले आदेश तक पूरी तरह बंद कर दिया गया है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे अगले आदेश तक पुणे-मुंबई या मुंबई-पुणे के बीच यात्रा न करें। यदि यात्रा अत्यंत आवश्यक हो, तो कृपया प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी यातायात सलाह और अपडेट जानकारी का पालन करें। नागरिकों से सहयोग का अनुरोध है।

--आईएएनएस

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