मुंबई पुलिस ने चाकू मारने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार

मुंबई, 29 जून (आईएएनएस)। तीन दिन की तलाश के बाद माहिम पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने मुंबई के माहिम रेलवे स्टेशन के बाहर एक मामूली कहासुनी के बाद 35 वर्षीय नवीन प्रसन्ना पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था।

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आरोपी की पहचान 19 साल के अनस अंसारी के तौर पर हुई है और उसे मुंबई के वडाला इलाके से गिरफ़्तार किया गया। पुलिस अभी भी उस चाकू की तलाश कर रही है, जिसका इस्तेमाल अपराध में किया गया था।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी की गतिविधियों का पता लगाने के लिए जांचकर्ताओं ने 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की, जिसके बाद यह गिरफ्तारी हुई।

सर्विलांस फुटेज के आधार पर पुलिस ने अंसारी का पीछा करते हुए वडाला तक पता लगाया और उसे पकड़ लिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि हमले के बाद आरोपी ने कथित तौर पर चाकू फेंक दिया था। हथियार बरामद करने की कोशिशें जारी हैं और फिलहाल अंसारी से पूछताछ की जा रही है।

25 जून की रात हुई इस हिंसक घटना के बाद से ही आरोपी फरार था। पुलिस के मुताबिक, अंसारी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है। माहिम पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, पीड़ित नवीन प्रसन्ना माहिम के पीतांबर लेन स्थित कुरैशी महल कंपाउंड का रहने वाला है और लोअर परेल की एक प्राइवेट कंपनी में ऑफिस बॉय का काम करता है।

25 जून की रात 10 बजे प्रसन्ना काम से घर लौट रहा था। उसने लोअर परेल से माहिम तक का सफर धीमी लोकल ट्रेन से किया था। स्टेशन परिसर से गुजरते समय गलती से उसकी टक्कर दूसरे व्यक्ति से हो गई, जिससे उस व्यक्ति के हाथ से मोबाइल फोन जमीन पर गिर गया।

हालांकि प्रसन्ना ने इस अनजाने में हुई टक्कर के लिए तुरंत माफी मांगी लेकिन आरोपी कथित तौर पर गुस्से में आ गया, उसने उसका पीछा किया और चाकू से हमला कर दिया। प्रसन्ना गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे सायन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

यह ताजा घटना 22 जून को सामने आए एक और चौंकाने वाले मामले के बाद हुई है, जिसमें 22 साल के मयंक लोहार की मुंबई की चलती लोकल ट्रेन में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना भारी बारिश के दौरान कोच का दरवाजा खुला रखा जाए या नहीं, इस बात पर हुई बहस के बाद हुई थी।

सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) के अनुसार, लोहार और आरोपी रोशन सुवर्णा अंधेरी स्टेशन से ट्रेन में चढ़े थे। अंधेरी और बोरीवली स्टेशनों के बीच ट्रेन के सफर के दौरान बहस बढ़ गई, जिसके बाद सुवर्णा ने कथित तौर पर चाकू निकाला और लोहार के पेट में घोंप दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में रेलवे पुलिस की छह टीमों द्वारा शहर भर में चलाए गए तलाशी अभियान के बाद 30 साल के आरोपी को कुर्ला से गिरफ्तार कर लिया गया था।

--आईएएनएस

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