मुंबई और ठाणे में भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर 7 जुलाई को स्कूल बंद रहेंगे

मुंबई, 6 जुलाई (आईएएनएस)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा मंगलवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी करने के बाद सोमवार को महाराष्ट्र के कई जिलों में सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई। इसके मद्देनजर जिला कलेक्टरों को आपातकालीन आदेश जारी करने पड़े।

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महाराष्ट्र में पिछले दो-तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे मुंबई और आसपास के इलाकों के निवासियों का दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बारिश से जुड़ी दुखद घटनाओं में राज्य भर में लोगों की जान भी गई है।

मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 7 जुलाई के लिए ठाणे जिले में 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। जिले में तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में भीषण जलभराव हो गया है। पेड़ गिरने, यातायात जाम और बारिश से होने वाली संभावित आपदाओं जैसे खतरों को कम करने के लिए जिला कलेक्टर ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 7 जुलाई को सभी आंगनवाड़ियों, स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया है।

मंगलवार को नासिक के लिए अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, पेठ और दिंडोरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका है। इसके परिणामस्वरूप, प्रशासन ने पांच तालुकों - नासिक ग्रामीण, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, पेठ और दिंडोरी - में स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। इन क्षेत्रों में साप्ताहिक स्थानीय बाजार भी बंद रहेंगे। इसके अलावा, नासिक नगर निगम की सीमा के भीतर आने वाले सभी स्कूल कल बंद रहेंगे।

पालघर जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है, और मौसम विभाग कल भी राहत की आशंका जता रहा है। भारी बारिश जारी रहने की आशंका को देखते हुए जिला कलेक्टर ने एक सर्कुलर जारी कर जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है।

पुणे जिले के कुछ क्षेत्रों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सह्याद्री पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित स्कूल – विशेष रूप से मावल, मुलशी, भोर, वेल्हे और अंबेगांव तालुकों में – कल बंद रहेंगे। हालांकि, बाकी तालुकों और पुणे शहर की सीमा में स्थित स्कूल सामान्य रूप से चलेंगे।

नवी मुंबई नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। खराब मौसम की स्थिति के कारण रत्नागिरी जिले के शैक्षणिक संस्थान भी कल बंद रहेंगे।

--आईएएनएस

एमएस/