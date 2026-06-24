मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, बीएमसी ने 7,000 कर्मचारियों को तैनात किया

मुंबई, 24 जून (आईएएनएस)। मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों में पिछले कुछ घंटों में मॉनसून की भारी बारिश हुई, जिससे शहर के कई हिस्से जलमग्न हो गए और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। कई इलाकों में 300 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद नगर निगम के अधिकारी जलभराव की समस्या से निपटने और जरूरी सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए हरकत में आ गए।

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पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई बारिश के डेटा के मुताबिक, कोलाबा में 248 एमएम बारिश हुई, जबकि सांताक्रूज़ में 225 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में, मालवानी में लगभग 340 एमएम बारिश हुई, जबकि परेल इलाके के कुछ हिस्सों में लगभग 334 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) का इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम पूरी क्षमता से काम कर रहा है, जिसमें 7,000 से ज्यादा ऑफिसर और स्टाफ स्थिति को मैनेज करने और इमरजेंसी में मदद करने के लिए अलग-अलग जगहों पर तैनात हैं।

हालांकि लगातार बारिश की वजह से कई निचले इलाकों में पानी जमा हो गया, लेकिन बीएमसी ने अपने डीवॉटरिंग पंप, स्टॉर्मवॉटर पंपिंग स्टेशन और फ्लड-कंट्रोल सिस्टम चालू कर दिए। जमा हुआ पानी तेजी से निकाला जा रहा है, जिससे भारी बारिश के बावजूद मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक को काफी हद तक आसान बनाए रखने में मदद मिल रही है।

बीएमसी का डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट निचले इलाकों, रेलवे स्टेशनों, मुख्य सड़कों, पुलों और तटीय इलाकों सहित कमजोर जगहों पर करीब से नजर रख रहा है। अलग-अलग डिपार्टमेंट के इंजीनियर, फील्ड स्टाफ और कंट्रोल रूम के लोग लोगों की शिकायतों और इमरजेंसी को दूर करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं।

म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने लोगों से अपील की कि वे इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (आईएमडी) की तरफ से जारी एडवाइजरी को मानें और इमरजेंसी में तुरंत बीएमसी कंट्रोल रूम से कॉन्टैक्ट करें। उन्होंने कहा कि लगातार भारी बारिश के अनुमान को देखते हुए सभी म्युनिसिपल डिपार्टमेंट को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सिविक एडमिनिस्ट्रेशन लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहा है।

भारी बारिश का असर सिर्फ मुंबई तक ही सीमित नहीं था। महाराष्ट्र के कई हिस्सों, खासकर वसई-विरार और नालासोपारा इलाकों में भारी वॉटरलॉगिंग हुई, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानी आई और ट्रांसपोर्टेशन पर असर पड़ा। नालासोपारा में लगातार बारिश से कई सड़कें और निचले इलाके पानी में डूब गए। घंटों भारी बारिश के बाद अलायंस हॉस्पिटल जाने वाली सड़क पूरी तरह से पानी में डूब गई। सड़कों पर पानी भरने से पूरे इलाके में आने-जाने में दिक्कत होने से आने-जाने वालों और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

भारी बारिश की वजह से शहर के अलग-अलग हिस्सों में करीब नौ पेड़ भी गिर गए। अच्छी बात यह है कि इन घटनाओं में किसी के हताहत होने या किसी को ज्यादा चोट लगने की खबर नहीं है।

मुंबई में बारिश से जुड़ी कई घटनाएं भी हुईं। दादर ईस्ट में, तेज़ हवाओं और भारी बारिश के बाद एक बड़ा पेड़ खड़ी कार पर गिर गया। फायर ब्रिगेड की टीमों, बीएमसी अधिकारियों और दूसरे इमरजेंसी कर्मचारियों को तुरंत बचाव और सफाई के काम के लिए भेजा गया।

अधिकारियों ने कहा कि जरूरत पड़ने पर बहुत कम समय की सूचना पर अतिरिक्त सेवाएं शुरू की जा सकती हैं। भीड़-भाड़ वाले समय में यात्रियों की भीड़ को संभालने के अलावा, मेट्रो अधिकारी यात्रियों की मांग और मौसम की स्थिति के आधार पर पूरे दिन सेवाएं बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं।

--आईएएनएस

डीकेएम/एएस