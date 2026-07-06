मुंबई में भारी बारिश के बीच सरकार ने निजी सेक्टर को 'वर्क फ्रॉम होम' की दी सलाह

मुंबई, 6 जुलाई (आईएएनएस)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की ओर से खराब मौसम की चेतावनी जारी किए जाने के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को सरकारी दफ्तरों को जल्दी बंद करने का आदेश दिया और प्राइवेट कंपनियों से 'वर्क-फ्रॉम-होम' (घर से काम करने) की व्यवस्था लागू करने को कहा।

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सामान्य प्रशासन विभाग के एक सर्कुलर के अनुसार, आईएमडी ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यहां 80-90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की आशंका है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तूफानी हवाओं और भारी बारिश की गंभीर स्थिति की समीक्षा की। सर्कुलर में कहा गया, "मंत्रालय और बृहन्मुंबई में राज्य सरकार के अन्य दफ्तरों में काम करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आधे दिन के काम के बाद अपने दफ्तर से निकलने की इजाजत दी गई है ताकि वे सुरक्षित घर पहुंच सकें। इमरजेंसी और जरूरी सेवाएं देने वाले विभागों के प्रमुखों के पास जरूरत के हिसाब से स्टाफ की तैनाती तय करने का अधिकार होगा।"

सरकार ने इस इलाके में काम करने वाली सभी प्राइवेट कंपनियों से अपील की है कि वे अपने कर्मचारियों को आज के लिए रिमोट वर्क (घर से काम करने) की सुविधा दें।

इस बीच, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) ने कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए सुरक्षा से जुड़े कड़े नियम जारी किए हैं। 70 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं से होने वाले खतरे को देखते हुए, नगर निकाय ने चेतावनी दी है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कमज़ोर ढांचों की वजह से गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। साथ ही, सभी बिल्डरों, आर्किटेक्ट्स, लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षकों, कॉन्ट्रैक्टरों और प्रोजेक्ट मैनेजरों को इन नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। उनसे कहा गया है कि वे अस्थायी मचान, खुले पड़े निर्माण सामग्री, क्रेन के उपकरणों और फॉर्मवर्क की बारीकी से जांच करें।

सभी टावर क्रेन, कंस्ट्रक्शन लिफ्ट और मटीरियल होइस्ट की स्थिरता की जांच होनी चाहिए। अगर मौसम की स्थिति खतरा पैदा करती है तो सामान उठाने और ऊंचाई पर होने वाले काम को पूरी तरह से रोक देना चाहिए। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरों और आने-जाने वाले लोगों को गिरते मलबे से बचाने के लिए प्रतिबंधित एक्सक्लूज़न जोन बनाए जाने चाहिए।

इसके अलावा बीएमसी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टरों को साइट पर काम करने वाले मजदूरों के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और ऊंचाई से गिरने से बचाने वाले गियर का इस्तेमाल सख्ती से लागू करना चाहिए।

बीएमसी ने कहा कि मजदूरों, स्थानीय निवासियों और आम नागरिकों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सभी डेवलपर्स को इन निर्देशों को पूरी गंभीरता से लेना चाहिए और जब तक मौसम सामान्य नहीं हो जाता, तब तक सुरक्षित निर्माण के मानक तरीकों का सख्ती से पालन करना चाहिए।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम