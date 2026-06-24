मुंबई लोकल ट्रेन में भारी बारिश के दौरान हुई बहस के बाद 22 साल के यात्री की चाकू मारकर हत्या

नई दिल्ली, 24 जून (आईएएनएस)। चर्चगेट-नालासोपारा फास्ट लोकल ट्रेन के फर्स्ट-क्लास डिब्बे में भारी बारिश के दौरान कोच का दरवाजा खुला रखने को लेकर हुई बहस के बाद कथित तौर पर 22 साल के एक यात्री की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

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पीड़ित की पहचान विरार के रहने वाले मयंक लोहार के तौर पर हुई है। वह ट्रेन नंबर 90663 के फर्स्ट-क्लास कोच में सफर कर रहा था, तभी अंधेरी और बोरीवली स्टेशनों के बीच यह घटना हुई। लोहार अंधेरी में एक प्राइवेट कंपनी में सेल्समैन का काम करते थे और घटना के समय काम से घर लौट रहे थे।

गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (जीआरपी) के मुताबिक, रात 10:05 बजे चर्चगेट से ट्रेन चलने के बाद लोहार और आरोपी एक ही फर्स्ट-क्लास डिब्बे में सफर कर रहे थे। शहर में तेज बारिश हो रही थी, इसलिए लोहार ने आरोपी से कोच का दरवाजा बंद करने के लिए कहा। कहा जा रहा है कि इसी बात पर दोनों यात्रियों के बीच तीखी बहस हो गई।

बहस के दौरान, आरोपी ने कथित तौर पर एक तेज धार वाला हथियार निकाला और लोहार के पेट में घोंप दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।

ट्रेन रात 11:04 बजे बोरीवली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि ट्रेन के पूरी तरह रुकने से पहले ही आरोपी प्लेटफॉर्म के पास चलती ट्रेन से कूद गया और स्टेशन परिसर से भाग गया।

वेस्टर्न रेलवे ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही उनका इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया। ट्रेन के पहुंचने के तीन मिनट के अंदर ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) और जीआरपी के जवान कोच में पहुंचे और घायल यात्री की मदद की।

डिब्बे में स्ट्रेचर, पोर्टर और मेडिकल टीम को तुरंत भेजा गया। लोहार को कोच से बाहर निकाला गया और रात 11:22 बजे बोरीवली स्टेशन के इमरजेंसी मेडिकल रूम में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उनकी जांच की। मेडिकल सलाह पर, उन्हें एम्बुलेंस से कांदिवली के शताब्दी अस्पताल ले जाया गया, जहां जीआरपी और आरपीएफ के जवान भी उनके साथ थे। हालांकि, बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

बोरीवली जीआरपी ने हत्या का मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध की पहचान करने और उसे पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। जांच करने वाले अधिकारी रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फ़ुटेज की जांच कर रहे हैं और उन यात्रियों से जानकारी जुटा रहे हैं जिन्होंने शायद हमला होते देखा हो।

इस पूरे मामले की जांच चल रही है।

--आईएएनएस

डीकेएम/एएस