मुंबई क्राइम ब्रांच ने 4,734 कोडीन सिरप की बोतलें जब्त कीं, 4 आरोपी गिरफ्तार

मुंबई, 14 जून (आईएएनएस)। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 52 लाख रुपए मूल्य की 4,734 कोडीन सिरप की बोतलें जब्त कीं हैं। इस दौरान पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

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मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट ने 52.07 लाख रुपए मूल्य की कोडीन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप की 4,734 बोतलें जब्त कीं और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

जांच के दौरान, पुलिस ने नवी मुंबई में एक आरोपी के आवास पर छापा मारा और कोडीन फॉस्फेट सिरप की अतिरिक्त 4,581 बोतलें बरामद कीं। कुल मिलाकर, 52,07,400 रुपए मूल्य की 4,734 बोतलें और 1 लाख रुपए मूल्य की एक मोटरसाइकिल जब्त की गई, जिससे जब्त की गई संपत्ति का कुल मूल्य 53,07,400 रुपए हो गया।

एक गुप्त सूचना के आधार पर, मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 11 ने कांदिवली पश्चिम में मलाड पश्चिम के एसवी रोड पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने राज्यदेवी गजानन गुप्ता ट्रस्ट के पास आरोपियों को पकड़ा। आरोपी कथित तौर पर मादक पदार्थों के सेवन के लिए कोडीन फॉस्फेट सिरप की 153 बोतलें बेचने की कोशिश कर रहे थे।

गिरफ्तार किए गए लोगों में से 2 की उम्र 26 वर्ष, एक की 23 वर्ष और चौथा आरोपी 17 वर्ष का नाबालिग है। मलाद पुलिस स्टेशन में संबंधित एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। क्राइम ब्रांच द्वारा आगे की जांच की जा रही है।

इससे पहले चार जून को जम्मू-कश्मीर के सोपोर में पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में चार नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से बड़ी मात्रा में कोडीन सिरप के बोतलें प्राप्त हुईं।

पहली कार्रवाई में थाना सोपोर की पुलिस टीम ने बदामबाग क्षेत्र में गश्त के दौरान तीन संदिग्ध व्यक्तियों को देखा। पुलिस को देखकर तीनों ने पास के बागानों की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ से उन्हें पकड़ लिया।

तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से कुल 150 बोतल कोडीन युक्त सिरप बरामद किया गया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बदामबाग निवासी इरफान अहमद पीर, एजाज अहमद मट्टू और उमर जाहूर नजर के रूप में हुई है।

थाना सोपोर में एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि बरामद नशीला पदार्थ कहां से लाया गया था और इसकी आपूर्ति किस नेटवर्क के जरिए की जानी थी।

--आईएएनएस

एमएस/