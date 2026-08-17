असम के माजुली में 'जन औषधि केंद्र' का उद्घाटन, सस्ती दवाएं मिलने से स्थानीय लोग खुश

गुवाहाटी, 17 अगस्त (आईएएनएस)। असम के माजुली में जिला अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेपी) के तहत एक जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र के खुलने से स्थानीय निवासियों और आसपास के लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। अब उन्हें सस्ती कीमतों पर अच्छी क्वालिटी के साथ ही जीवन रक्षक दवाएं भी मिल सकेंगी।

इस पहल के लिए माजुली के लोग राज्य प्रशासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं।

सोमवार को माजुली के श्रीश्री पीतांबर देव गोस्वामी जिला अस्पताल परिसर में केंद्र का औपचारिक उद्घाटन किया गया। माजुली के विधायक भुबन गम ने केंद्र का उद्घाटन किया।

उन्होंने उद्घाटन के दौरान लोगों से कहा कि इस जन औषधि केंद्र के जरिए अच्छी क्वालिटी की सभी जरूरी दवाएं कम कीमत पर पा सकेंगे। उन्होंने सभी को इसके फायदों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस कार्यक्रम में जिला अस्पताल के कई डॉक्टर, नर्स, स्टाफ और स्थानीय निवासी शामिल हुए।

इस प्रोग्राम के जॉइंट डायरेक्टर डॉ. किशोर कुमार कमान ने कहा कि माजुली में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने हमने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। यह जन औषधि केंद्र अच्छी क्वालिटी की 2,100 से ज्यादा अलग-अलग जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराएगा। इस केंद्र पर 50 फीसदी से 90 फीसदी तक की छूट के साथ अच्छी क्वालिटी की दवाइयां मिलेंगी।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत, 30 जुलाई 2026 तक देश भर में कुल 20,149 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। सरकारी अनुमानों के अनुसार, पिछले 12 वर्षों में नागरिकों की लगभग 45,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इन केंद्रों पर मिलने वाली जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में बहुत सस्ती हैं।

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना के तहत उपलब्ध उत्पादों की सूची में 2,110 दवाएं और 315 सर्जिकल, मेडिकल इस्तेमाल की चीजें और उपकरण शामिल हैं। इनमें हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज, संक्रमण-रोधी, एलर्जी-रोधी और पेट से जुड़ी बीमारियों की दवाओं के साथ-साथ न्यूट्रास्यूटिकल्स जैसे सभी प्रमुख इलाज के वर्ग शामिल हैं।

--आईएएनएस

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