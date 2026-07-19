लावण्या मर्डर केस : भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ कर्नाटक पुलिस ने की कार्रवाई

मंगलुरु, 19 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक पुलिस ने मंगलुरु जिले के बंटवाल शहर में केएसआरटीसी बस स्टैंड पर 21 साल की महिला लावण्या की हाल ही में हुई हत्या के मामले में सोशल मीडिया पर भड़काऊ और सांप्रदायिक कंटेंट शेयर करने के आरोप में कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

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पुलिस के अनुसार, आरोपी की एडिट की गई तस्वीरें सांप्रदायिक और राजनीतिक रंग देकर ऑनलाइन फैलाई गईं। कई पोस्ट में उसे गलत तरीके से हिंदू एक्टिविस्ट, बजरंग दल का सदस्य और कांग्रेस कार्यकर्ता बताया गया और उसे एक खास समुदाय से जोड़ा गया। अधिकारियों ने कहा कि इन पोस्ट से सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मंगलुरु इलाके में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का खतरा था।

बंटवाल पुलिस ने 'ट्रोल मास्टर', 'उदैफ अनाक्कल', 'हिबा फातिमा', 'पद्मराज', 'आलिया अलीफा', 'शैलजा अमरनाथ', 'चेतन बेलचाडा', 'हर्ष के. शेट्टी' और 'किरण आराध्या' के नाम से पहचाने गए सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं।

पुलिस ने बताया कि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने आरोप लगाया कि आरोपी को बजरंग दल ने ट्रेनिंग दी थी और इस घटना का इस्तेमाल हिंदू संगठनों को निशाना बनाने के लिए किया गया, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहस और जवाबी बहस शुरू हो गई।

पुलिस अधिकारियों ने कहा, "इलाके में सांप्रदायिक तनाव की संभावना को देखते हुए हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते। मंगलुरु में भड़काऊ और उकसावे वाले सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई कई सालों से जारी है।"

यह कार्रवाई काक्यापाडावु की रहने वाली लावण्या की बेरहमी से हुई हत्या के बाद की गई है। वह कल्लाडका के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में काम करती थी। गुरुवार को बंटवाल बस स्टैंड पर दिनदहाड़े उसकी हत्या कर दी गई।

पुलिस ने आरोपी की पहचान चेतन (22) के तौर पर की है और बाद में उसे पकड़ लिया। शुरुआती जांच से पता चला है कि लावण्या द्वारा युवक की कोशिशों को ठुकराए जाने के बाद वह उसका पीछा कर रहा था।

जांच करने वाले अधिकारी आरोपी के किसी हिंदू संगठन से कथित जुड़ाव की खबरों की भी जांच कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

जांच के मुताबिक, लावण्या काक्यापाडावु स्थित अपने घर लौटने के लिए केएसआरटीसी बस में बैठी थी, तभी चेतन कथित तौर पर उसके बगल में बैठ गया। सफर के दौरान, उसने कथित तौर पर एक रिश्तेदार को फोन करके बताया कि एक युवक उसके बगल में बैठा है। इसके कुछ ही देर बाद फोन कट गया।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बंटवाल बस स्टैंड पर उतरने के बाद आरोपी ने लावण्या का पीछा किया। आरोप है कि उसने अपने बैग में छिपाकर रखा एक बड़ा चाकू निकाला और सबके सामने उस पर कई बार हमला किया।

भागने की कोशिश करने के बावजूद, उसे कई चोटें आईं और वह वहीं गिर पड़ी। मेडिकल मदद मिलने से पहले ही उसकी मौत हो गई। हमले के तुरंत बाद आरोपी भाग गया।

एक अहम बात यह है कि हमले के कुछ हिस्से एक राहगीर के मोबाइल फोन और सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है।

इस हत्या से मंगलुरु में भारी आक्रोश फैल गया है और सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं। यह घटना उसी तालुक के मांची गांव में हुए एक और हिंसक हमले के कुछ ही दिनों बाद हुई है, जहां बस स्टॉप पर इंतजार कर रही एक नाबालिग लड़की को कथित तौर पर चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था।

मंगलुरु के पुलिस अधीक्षक अरुण के. समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और जांच की समीक्षा की। आरोपी का पता लगाने और उसे पकड़ने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं।

भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक जगह पर हुई इस चौंकाने वाली हत्या ने मंगलुरु में सनसनी फैला दी है। स्थानीय लोग पीड़िता के लिए जल्द न्याय और सार्वजनिक परिवहन केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम की मांग कर रहे हैं।

--आईएएनएस

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