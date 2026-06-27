लद्दाख के फोब्रंग पहुंचे मनसुख मांडविया, युवाओं से बोले- विकसित भारत 2047 के सबसे बड़े भागीदार बनें

फोब्रंग, 27 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शनिवार को लद्दाख के चांगथांग जिले के फोब्रंग गांव का दौरा किया और विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीवीपी) के प्रतिभागियों से बातचीत की।

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यह कार्यक्रम फोब्रंग के कम्युनिटी हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें राज्य निदेशक, एमवाई भारत लद्दाख, ताजामुल आरा, उपायुक्त, चांगथांग, नीतीश राजोरा, एमवाई भारत के अधिकारी, भारतीय सेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), नागरिक प्रशासन, स्थानीय प्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित थे।

इस दौरान मनसुख मांडविया ने युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की 'विकसित भारत-2047' की परिकल्पना को साकार करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत के युवा राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति हैं और स्वतंत्रता शताब्दी वर्ष तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सबसे निर्णायक भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि से एक लाख युवा नेताओं का पोषण करना है जो सेवा, नवाचार और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करेंगे।

मांडविया ने सभी युवा नागरिकों से 'माई भारत पोर्टल' पर पंजीकरण करने और राष्ट्र निर्माण की पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। ​​उन्होंने सभा को बताया कि 32 करोड़ से अधिक युवा पहले ही इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं और स्वयंसेवा, नेतृत्व विकास और सामुदायिक सेवा के माध्यम से योगदान दे रहे हैं।

मंत्री ने प्रतिभागियों को अपने-अपने क्षेत्रों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सद्भाव, नवाचार और सक्रिय नागरिकता को बढ़ावा देकर सकारात्मक परिवर्तन के राजदूत बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि वीवीवीपी जैसे कार्यक्रम युवाओं को भारत के सीमावर्ती समुदायों से जोड़कर और उनमें राष्ट्रीय गौरव और जिम्मेदारी की गहरी भावना पैदा करके भावनात्मक एकीकरण को मजबूत करते हैं। मांडविया ने प्रतिभागियों से कार्यक्रम के दौरान प्राप्त मूल्यों और अनुभवों को आगे ले जाने और अन्य युवाओं को एक विकसित भारत की परिकल्पना में योगदान देने के लिए प्रेरित करने का भी आग्रह किया।

संजय सेठ ने विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जैसे कार्यक्रमों की परिकल्पना करने के लिए प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के सीमावर्ती गांव देश के अंतिम गांव नहीं बल्कि देश के पहले गांव हैं, जो राष्ट्र की शक्ति, साहस और पहचान का प्रतिनिधित्व करते हैं। युवाओं को इन सीमावर्ती क्षेत्रों से परिचित कराने से उन्हें स्थानीय समुदायों और सशस्त्र बलों के बलिदानों को समझने में मदद मिलेगी, जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं।

उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और सेवा का संदेश अपने-अपने राज्यों में ले जाएं और अधिक से अधिक युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करने और उनके विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि युवाओं को एक मजबूत, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए।

कार्यक्रम के प्रतिभागियों ने फोब्रंग के स्थानीय समुदायों के साथ रहने और संवाद करने के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माय भारत को सीमावर्ती गांव में जीवन का अनुभव करने और इसके रणनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व को समझने का अनूठा अवसर प्रदान करने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कार्यक्रम को एक परिवर्तनकारी यात्रा बताया, जिसने देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत किया।

लद्दाख के एक स्थानीय सांस्कृतिक दल द्वारा प्रस्तुत एक रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति ने इस क्षेत्र की समृद्ध विरासत, परंपराओं और लोक संस्कृति को प्रदर्शित किया, जिसकी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों द्वारा बहुत सराहना की गई।

राष्ट्रव्यापी 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत सामुदायिक हॉल के बाहर एक पौधरोपण अभियान भी आयोजित किया गया, जहां मंत्रियों, गणमान्य व्यक्तियों, प्रतिभागियों और स्थानीय निवासियों ने पौधे लगाए, जिससे पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति उनकी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम