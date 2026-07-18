लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया: शक्ति यादव

पटना, 18 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत में कुछ असहजता महसूस होने के बाद उन्हें पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस) ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया और कुछ समय तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा।

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शक्ति यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव लंबे समय से विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में उनके लिए बेहतर वातावरण और अनुकूल परिस्थितियों में रहना बेहद आवश्यक है। चिकित्सकीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था की गई थी, ताकि उनकी सेहत के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

आरजेडी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सत्ता प्रतिष्ठान के निर्देश पर वह कमरा खाली कराया गया, जबकि लालू प्रसाद यादव इसके पात्र थे। यदि वे पात्र नहीं होते तो उन्हें पहले 39 हार्डिंग रोड का आवास आवंटित ही नहीं किया जाता। इसके बाद लालू प्रसाद यादव अपने पुराने आवास पर लौट गए, लेकिन वह स्थान उनके स्वास्थ्य के लिहाज से उपयुक्त नहीं है।

शक्ति यादव ने दावा किया कि जिस स्थान पर लालू प्रसाद यादव रह रहे हैं, वहां का वातावरण स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। वहां जाने वाले लोगों को भी रास्ते में नाक ढककर जाना पड़ता है, जिससे वहां की परिस्थितियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उचित नहीं है, जो पहले से कई गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहा हो।

लालू प्रसाद यादव के व्यक्तित्व और राजनीतिक जीवन का उल्लेख करते हुए शक्ति यादव ने कहा कि उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी भी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। लालू यादव हर प्रकार की कठिनाई और शारीरिक पीड़ा सह सकते हैं, लेकिन अपने सिद्धांतों और जनता से किए गए वादों से पीछे नहीं हटते। लालू ने हमेशा धर्मनिरपेक्षता, गरीबों के उत्थान और सामाजिक न्याय की राजनीति को प्राथमिकता दी है। सामाजिक बदलाव और सामाजिक क्रांति का जो संकल्प उन्होंने लिया, उससे वे कभी पीछे नहीं हटे।

उन्होंने कहा कि यही लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी पहचान है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वे अपने राजनीतिक और वैचारिक सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं। आरजेडी प्रवक्ता ने विश्वास जताया कि चिकित्सकों की निगरानी और उचित देखभाल के बीच लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य में सुधार होगा और वे जल्द ही सामान्य गतिविधियों में लौटेंगे।

--आईएएनएस

पीएसके/डीकेपी