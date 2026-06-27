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लखनऊ में पुलिस मुठभेड़ में एक लाख का इनामी बदमाश ढेर, बिल्डर संदीप हत्याकांड में था मुख्य आरोपी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 27, 2026, 03:04 AM
लखनऊ में पुलिस मुठभेड़ में एक लाख का इनामी बदमाश ढेर, बिल्डर संदीप हत्याकांड में था मुख्य आरोपी

लखनऊ, 27 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को इंदिरा कैनाल रोड पर पुलिस और एक लाख रुपये के इनामी बदमाश संजय उर्फ संजीव के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ के दौरान संजय गोली लगने से घायल हो गया। उसे तत्काल उपचार के लिए डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई। पुलिस टीम को संजय के एक स्थान पर मौजूद होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी की गई। इसी दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें वह घायल हो गया।

जानकारी के अनुसार, संजय उर्फ संजीव, पुत्र हरीराम, अंबेडकरनगर जिले के अहिरौली थाना क्षेत्र के चक कोदार गांव का निवासी था। वह लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में 27 मई 2026 को हुए चर्चित बिल्डर संदीप सिंह हत्याकांड का मुख्य शूटर और वांछित आरोपी था। इस मामले में उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस आयुक्त, लखनऊ ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था।

पुलिस के अनुसार, संजय का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ अंबेडकरनगर, बस्ती और अयोध्या समेत विभिन्न जनपदों में हत्या और अन्य गंभीर अपराधों के कई मुकदमे दर्ज थे। पुलिस का दावा है कि वह कई सनसनीखेज हत्याओं और संगठित आपराधिक वारदातों में शामिल रहा था।

जांच एजेंसियों के अनुसार, संजय कुख्यात अपराधी दिलीप वर्मा और खान मुबारक गैंग से जुड़ा हुआ था। पुलिस का कहना है कि उसने गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर कई जघन्य अपराधों को अंजाम दिया था और लंबे समय से कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निगरानी में था। शनिवार को जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची, तब मुठभेड़ हुई। इस दौरान वह घायल हो गया और अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस