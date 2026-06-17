लखनऊ में फायरिंग कर 5 लाख लूटने वाले तीन शातिर बदमाश गिरफ्तार

लखनऊ, 17 जून (आईएएनएस)। राजधानी लखनऊ के थाना बक्शी का तालाब (बीकेटी) पुलिस टीम द्वारा 5 लाख रुपये की लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस लूट में शामिल अन्य आरोपी फरार हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।

Read More

लखनऊ पुलिस मीडिया सेल ने बताया कि 11 जून को थाना बक्शी का तालाब पर सूचना प्राप्त हुई कि बख्शी का तालाब बाजार के आगे एवं किसान पथ से पहले गाड़ी को ओवरटेक कर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा असलहे से फायरिंग करते हुए बैग में रखे हुए 5 लाख रुपये छीन लिया गया है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक जांच की गयी। पीड़ित राकेश कुमार अग्रवाल निवासी डालीगंज की तहरीर के आधार पर सतवंत व उसके अन्य साथी के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी।

इसी बीच थाना बक्शी का तालाब पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर संसारपुर अण्डरपास के नीचे से लूट करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सतवंत सिंह पटेल (38), विनय कुमार निवासी प्रयागराज और रोहित कुमार यादव निवासी प्रतापगढ़ के रूप में हुई है। तीनों आरोपी प्रॉपर्टी डीलर हैं। आरोपियों के कब्जे से एक कार, 3 फोन और नकद पैसे बरामद हुए हैं।

आरोपियों ने 11 जून को बीकेटी-सीतापुर हाईवे पर रुपये से भरे बैग की लूट की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पूछताछ में बदमाशों द्वारा बताया गया कि उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से लूट की घटना को अंजाम दिया था।

गिरफ्तार आरोपियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर घटना में शामिल अन्य फरार बदमाशों की गिरफ्तारी एवं लूटी गई धनराशि की बरामदगी के लिए टीम द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने फरार आरोपियों को जल्द पकड़ने और लूट का पैसा बरामद करने का दावा किया है।

--आईएएनएस

ओपी/पीएम