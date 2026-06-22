लखनऊ कोचिंग इंस्टीट्यूट में भीषण आग से 14 की मौत, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की पुष्टि

लखनऊ, 22 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में सोमवार को लगी भीषण आग में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। इसकी पुष्टि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की। मरने वालों में ज्यादातर छात्र शामिल हैं। घटना स्थल पर बचाव कार्य तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

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सीएम योगी ने कहा, "लखनऊ में अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे हैं, जिसमें कुछ की दुखद मौत हुई है। प्रशासन राहत कार्यों में लगा हुआ है।" उन्होंने फौरन लखनऊ रवाना होने की जानकारी दी और कहा कि वे पीड़ित परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करने के साथ-साथ घटना की गहराई में जाकर दोषियों को सजा दिलाएंगे।

उन्होंने यूपी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और अपर मुख्य सचिव गृह को मौके पर पहुंचकर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक घटनास्थल पर पहुंचे और हादसे से काफी भावुक नजर आए। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया, "कुल 13 बच्चों को बाहर निकाला गया है, जिन्हें तुरंत अस्पताल भेज दिया गया। यह एक बड़ी घटना है। अंदर धुआं भरा हुआ है। लकड़ी के बहुत सारे फर्नीचर के कारण धुआं इतना घना है कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। फायर ब्रिगेड की टीमें अंदर काम कर रही हैं। एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं।"

पाठक ने बताया, "यह एक एनिमेशन सेंटर था, जहां बच्चे कार्टून बनाने और एनिमेशन की ट्रेनिंग लेने आते थे। उनकी उम्र लगभग 16-17 साल थी। मैंने अपनी आंखों से 14 शव देखे हैं।"

घटना अचानक हुई और अभी तक इसके कारणों का पता नहीं चल सका है। मौके पर अभी भी छह एंबुलेंस तैनात हैं। घायलों को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) ट्रॉमा सेंटर भेजा जा रहा है।

वहीं, केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. के.के. सिंह ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया, "सात लोगों को यहां लाया गया है। इनमें से दो को मामूली चोटें आई हैं, जिनका इलाज चल रहा है और वे खतरे से बाहर हैं। दो अन्य छात्रों को फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन उनकी हालत स्थिर है।"

सीएम योगी ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव (गृह) और डीजीपी को मौके पर भेजा गया है। उन्हें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि न केवल इस हादसे के कारणों की जांच की जाए, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। प्रशासन ने पूरे इलाके को घेर लिया है और बचाव कार्य में तेजी लाई जा रही है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम