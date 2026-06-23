लखनऊ अग्निकांड पर अखिलेश यादव का तंज, सरकार के पास बचने का सबसे आसान तरीका एसआईटी

लखनऊ, 23 जून (आईएएनएस)। लखनऊ अग्निकांड में कम से कम 15 लोगों की दुखद मौत के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने रिहायशी इलाके में चल रही कमर्शियल गतिविधियों पर नजर रखने के मामले में सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए।

Read More

एक 'भंडारे' में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, "कल की घटना दुखद है, क्योंकि इसमें बहुत से छात्रों की जान चली गई। जो लोग वहां कोचिंग, नौकरी या काम के लिए गए थे, उनमें से ज्यादातर लोगों की मौत हो गई। मैंने यह भी सुना है कि बच्चे अपने माता-पिता और परिवार के सदस्यों को फोन कर रहे थे।"

उन्होंने कहा, "कुछ बच्चे अपने पिता को फोन कर रहे थे, तो कुछ अपने भाई को। उनमें से कई लोग फायर ब्रिगेड को भी फोन कर रहे थे। जरा सोचिए, जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया है, उनके लिए अपने बच्चों को खोने से बड़ा दुख और क्या हो सकता है।"

सरकार पर भ्रष्टाचार में शामिल होने और उसके कारण लोगों की जान जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि लखनऊ में किसी हादसे में लोगों की जान जाने की यह पहली घटना नहीं है।

सपा प्रमुख ने शहर में हुई कुछ पुरानी घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "इससे पहले यहां एक झुग्गी-बस्ती में आग लग गई थी या जान-बूझकर लगाई गई थी। चारबाग में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी। साथ ही, यह भी नहीं भुलाया जा सकता कि हजरतगंज के एक मशहूर होटल में आग लगने से भी लोगों की जान गई थी।"

यादव नेकहा, "कल बहुत से बच्चों की जान चली गई। रिहायशी इलाके में कमर्शियल गतिविधियां चल रही थीं।"

उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, "सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार के लिए बचने का सबसे आसान तरीका एसआईटी बनाना है।"

अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी की जांच कर रही एसआईटी से तुलना करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, "ऐसा लगता है कि पिछले 10 वर्षों से कोई सरकार ही नहीं है। उनके भ्रष्टाचार का स्तर हर हद पार कर चुका है।"

उन्होंने आगे आरोप लगाया, "इस भाजपा सरकार में सिर्फ लूट मची है।"

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी