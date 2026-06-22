लखनऊ अग्निकांड में चार अधिकारी निलंबित, तीन आरोपी गिरफ्तार; बिल्डिंग मालिक फरार

लखनऊ, 22 जून (आईएएनएस)। राजधानी लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चार अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। हादसे के बाद प्रशासन ने लापरवाही की जांच शुरू कर दी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।

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निलंबित किए गए अधिकारियों में गौरव कुमार, एक्सईएन कलेक्शन जानकीपुरम, कमलेन्द्र कुमार सिंह, एफएसएसओ इंदिरा नगर, अनिल कुमार, सहायक अभियंता (एई) और प्रमोद पांडे, जूनियर इंजीनियर (जेई) शामिल हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इन अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की गई।

अलीगंज थाना क्षेत्र में सोमवार को हुई आगजनी के संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, थाना अलीगंज में अपराध संख्या 115/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 110, 105, 125, 3(5) और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की धारा 6/10 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मुकदमा छह नामजद अभियुक्तों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है।

पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में रामकृष्ण उपाध्याय (43 वर्ष), निवासी एमएम-232, सेक्टर-डी, अलीगंज, शिव मंदिर के पास; वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला (62 वर्ष), निवासी 536/265 ए, मड़ियांव, बड़ा दुर्गा मंदिर के पास, सीतापुर रोड, लखनऊ और तुषॉक कृष्णा जायसवाल (31 वर्ष), निवासी 441 आरएन/69/3, नीलकंठ हॉस्पिटल लेन, बालागंज, थाना ठाकुरगंज, लखनऊ शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि मामले में अन्य कानूनी कार्रवाई जारी है।

वहीं, हादसे के बाद बिल्डिंग मालिक के फरार होने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि अलीगंज स्थित जिस इमारत में आग लगी थी, उसके मालिक ने अपने निजी आवास पर ताला लगा दिया और वहां से चला गया। घर के बाहर तैनात गार्ड ने बताया कि सोमवार सुबह से ही घर बंद है और परिवार के लोग बाहर चले गए हैं। गार्ड ने बताया कि वह पिछले एक सप्ताह से वहां काम कर रहा है और उसे केवल घर की रखवाली के लिए कहा गया था।

गार्ड के मुताबिक, जब वह ड्यूटी पर पहुंचा तो उसे आग लगने की घटना की जानकारी मिली। उसने बताया कि इस घर में बीपी शुक्ला और उनका परिवार रहता है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों और जिम्मेदार लोगों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी