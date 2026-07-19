लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने संसद के मानसून सत्र के लिए रोजाना के विधायी कामकाज का शेड्यूल तय करने और उसे मैनेज करने के लिए रविवार शाम 5 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई है।

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मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। चार सप्ताह के इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। अभी संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में सर्वदलीय बैठक चल रही है। सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील करेगी।

हालांकि, बैठक शुरू होने के कुछ ही देर बाद, 'इंडिया' गठबंधन के सांसदों ने तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट, नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ़ इंडिया (एनसीपीआई) के सदस्यों की मौजूदगी का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया।

तृणमूल कांग्रेस के भीतर मतभेद, डीएमके और कांग्रेस के बीच दरार और उद्धव सेना से नेताओं के अलग होने से संसद का स्वरूप बदलने की संभावना है।

उम्मीद है कि सत्ताधारी एनडीए की संख्या बढ़ेगी, जबकि विपक्षी गठबंधन की संख्या में कमी आ सकती है।

लोकसभा स्पीकर तृणमूल के 20 बागी सांसदों के कम चर्चित एनसीपीआई में विलय के बारे में फैसला लेंगे। वह उद्धव सेना के छह सांसदों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय पर भी निर्णय लेंगे।

इस बीच, तमिलनाडु में कांग्रेस और टीवीके के गठबंधन के बाद डीएमके ने स्पीकर को पत्र लिखकर अपने सांसदों के लिए कांग्रेस से अलग बैठने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है।

इसके अलावा, महिलाओं के आरक्षण और परिसीमन से संबंधित 131वें संविधान संशोधन विधेयक को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है, जिसे पिछले सत्र में खारिज कर दिया गया था।

उम्मीद है कि सरकार 130वां संविधान संशोधन बिल भी पेश करेगी। इसका मकसद मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रधानमंत्री को उनके पद से अपने-आप हटाना है, अगर उन्हें गंभीर अपराधों के मामलों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है या वे न्यायिक हिरासत में रहते हैं।

केंद्र के एजेंडे में 'एक देश, एक चुनाव' बिल के भी शामिल होने की उम्मीद है। विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (एफसीआरए) विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल और एंटी-डोपिंग बिल पेश किए जाने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने वाले अध्यादेश की जगह लेने वाले प्रस्तावों के साथ-साथ, 'कोड ऑन वेजेज सेंट्रल रूल्स', कॉर्पोरेट कानून और सिक्योरिटीज मार्केट कोड से जुड़े बिल भी पेश किए जा सकते हैं।

--आईएएनएस

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