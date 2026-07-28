लोकसभा में हंगामे पर गिरिराज सिंह का हमला, 'राहुल गांधी और विपक्ष ने संसद को 'हाईजैक' कर लिया'

नई दिल्‍ली, 28 जुलाई (आईएएनएस)। लोकसभा में हंगामे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के पेपर लीक विरोधी आंदोलन में श‍ामिल छात्रों के खिलाफ केस वापस लेने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जमकर निशाना साधा।

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केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर वीडियो जारी करते हुए कहा, "चाहे राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों या विपक्षी दल, उन्होंने संसद को हाईजैक कर लिया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया है? क्या उन्हें छात्रों के प्रति कोई सहानुभूति है? जब 3 मई को पेपर लीक का मुद्दा उठा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत कार्रवाई की और नतीजों को सुनिश्चित किया। किसी भी छात्र का शैक्षणिक वर्ष बर्बाद नहीं हुआ। उसके बाद, एक नया कानून लाया गया, और अब इसे फास्ट ट्रैक पर लाया जा रहा है।"

उन्‍होंने कहा कि छात्र प्रतिनिधि के साथ किया गया वादा भी हमने पूरा किया। जब प्रधानमंत्री बच्‍चों की परीक्षा के बारे में विचार-विमर्श कर रहे थे, तब राहुल गांधी विदेश घूम रहे थे। छात्रों ने विपक्षी दलों को अपना प्रतिनिधि नहीं बनाया। ऐसे में ये सब लोकसभा में क्‍यों हंगामा कर रहे हैं?

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदनशीलता दिखाई है। छात्रों के हित में सभी कदम को उठाया गया है।

छात्रों के खिलाफ केस वापस लेने के बिहार सरकार के फैसले पर जारी वीडियो में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "बिहार सरकार ने वही किया है, जिसकी उम्मीद थी। हालांकि केस रोक दिए गए थे, फिर भी विस्तृत जांच जरूरी है क्योंकि विरोध प्रदर्शनों में कई ऐसे लोग भी शामिल हो गए थे, जो छात्र नहीं थे। मुझे अब याद आ रहा है कि एक पुलिस स्टेशन पर बम से हमला भी हुआ था। ऐसे असामाजिक तत्व विरोध प्रदर्शनों में घुस आए और छात्रों की बदनामी कराई, जबकि छात्रों को शायद खुद पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा था। अब कई तथ्य सामने आ रहे हैं। बिहार सरकार ने वही कदम उठाया है, जिसकी लोग मांग कर रहे थे।"

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम