करतार सिंह सराभा की जयंती: हरियाणा-राजस्थान के मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: स्वतंत्रता संग्राम के युवा क्रांतिकारी शहीद करतार सिंह सराभा की जयंती पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तमाम नेताओं ने उस योद्धा को याद किया जिन्होंने गदर आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाते हुए महज 19 वर्ष की अल्पायु में देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया था।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लिखा, "मां भारती की आजादी के लिए अल्पायु में ही अपने प्राणों का बलिदान देने वाले महान क्रांतिकारी शहीद करतार सिंह सराभा की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि एवं कोटिशः नमन।"

उन्होंने आगे लिखा, "सराभा जी का साहस, राष्ट्रभक्ति और मातृभूमि के प्रति समर्पण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। उनका जीवन हमें राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए अन्याय और गुलामी के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देता है।"

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिखा, "भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर क्रांतिकारी एवं अदम्य राष्ट्रभक्ति के प्रतीक करतार सिंह सराभा की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन। मातृभूमि के लिए उनका साहस, त्याग और बलिदान देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।"

राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने लिखा, "गदर आंदोलन के महान क्रांतिकारी, मातृभूमि की स्वतंत्रता हेतु अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले अमर शहीद करतार सिंह सराभा की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन करता हूं। अल्पायु में ही अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और बलिदान की जो मिसाल उन्होंने प्रस्तुत की, वह आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है।"

मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह ने लिखा, "भारत माता के वीर सपूत, महान क्रांतिकारी Kartar Singh Sarabha की जयंती पर शत्-शत् नमन। कम आयु में ही उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर युवाओं के लिए साहस, देशभक्ति और त्याग का अमर उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका जीवन हमें अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने और मातृभूमि के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। करतार सिंह सराभा की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि श्रद्धांजलि एवं विनम्र प्रणाम।"

भाजपा के पूर्व सांसद डॉ. संघमित्रा मौर्य ने लिखा, "देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखने वाले, मातृभूमि के सबसे युवा सपूत अमर शहीद करतार सिंह सराभा जी की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। मात्र 19 वर्ष की अल्पायु में आपका सर्वोच्च बलिदान और अदम्य साहस युगों-युगों तक देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा।"

--आईएएनएस

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