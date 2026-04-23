Lakhimpur Kheri Accident : लखीमपुर खीरी में हुए सड़क हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। इस पर सीएम योगी ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की है।

यह घटना ट्रैक्टर-ट्रॉली के पलटने से हुई है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई है। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है।

मिली जानकारी के अनुसार, ट्रॉली में महिलाएं और बच्चे मुंडन कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, तभी वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएम योगी ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा कि जनपद लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार के लिए निर्देश दिए हैं। प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।

इसके साथ सीएम योगी ने आर्थिक मदद की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना में दिवंगत हुए लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 02-02 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

वहीं, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि जनपद लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्रीराम जी से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें व शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।

--आईएएनएस