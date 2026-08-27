कोलकाता में वार्डों की संख्या परिसीमन योजना के मसौदे से अधिक होने की संभावना

कोलकाता, 27 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल नगर निगम एवं शहरी विकास विभाग द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में जारी की गई परिसीमन सूची के मसौदे में उल्लिखित संख्या से अधिक, कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के अंतर्गत वार्डों की संख्या में दो और वार्डों की वृद्धि हो सकती है।

परिसीमन सूची के मसौदे के अनुसार, केएमसी में वार्डों की संख्या वर्तमान 144 से बढ़कर 209 हो जाएगी। हालांकि, नगर मामलों और शहरी विकास विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित वृद्धि के बाद भी प्रत्येक वार्ड में मतदाताओं की संख्या में संतुलन बनाए रखने और प्रत्येक वार्ड में मतदाताओं की अधिकतम संख्या 16,000 तक सीमित करने का राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य 45 वार्डों के मामले में हासिल नहीं किया जा सका है।

नगर निगम और शहरी विकास विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "प्रत्येक वार्ड में मतदाताओं की संख्या में संतुलन बनाए रखने और अधिकतम संख्या 16,000 तक सीमित करने के निर्देश के बावजूद परिसीमन की मसौदा सूची में वार्डों की संख्या 144 से बढ़ाकर 209 करने का प्रस्ताव देने के बाद भी 45 वार्डों में इस दिशा-निर्देश का पालन नहीं किया जा सका। प्रत्येक वार्ड में विकास निधि के समान वितरण के लिए सभी वार्डों में मतदाताओं की संख्या में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, इसलिए इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह पूरी संभावना है कि केएमसी में वार्डों की संख्या को और बढ़ाकर 211 करना पड़ सकता है, जो परिसीमन की मसौदा सूची में प्रस्तावित संख्या से दो अधिक है।"

देश की सबसे पुरानी नगर निगम केएमसी में इस साल नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। हालांकि, कई शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें कहा गया है कि परिसीमन सूची का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया जल्दबाजी में की गई थी और 45 वार्डों में मतदाताओं की संख्या में संतुलन बनाए नहीं रखा गया था।

मध्य कोलकाता के एक वार्ड में परिसीमन सूची के मसौदे के अनुसार मतदाताओं की संख्या 32,000 ही रखी गई है। इसी तरह 12 वार्डों में मतदाताओं की औसत संख्या 18,000 ही रही। वहीं, 32 वार्डों में मतदाताओं की औसत संख्या घटकर मात्र 13,000 रह गई। मतदाताओं की संख्या में इस असमानता वाले इन 45 वार्डों में विकास निधि के समान वितरण के राज्य सरकार के लक्ष्य को कैसे पूरा किया जा सकता है।

केएमसी के अलावा, उससे सटे हावड़ा नगर निगम (एचएमसी) में भी इस साल नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं। परिसीमन सूची के मसौदे के अनुसार, एचएमसी में वार्डों की संख्या भी मौजूदा 50 से बढ़कर 68 हो जाएगी।

--आईएएनएस

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