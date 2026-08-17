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भारत समाचार

कोलकाता हवाई अड्डे पर 1.35 करोड़ रुपए का सोना बरामद, दो गिरफ्तार

The HawkT
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(Updated )
कोलकाता

कोलकाता, 17 अगस्त (आईएएनएस)। सोमवार को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय (एनएससीबीआई) हवाई अड्डे पर 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का भारी मात्रा में सोना बरामद किया गया।

हवाई अड्डे के अधिकारियों के अनुसार, सोमवार को बैंकॉक से कोलकाता आ रही एक फ्लाइट पर छापेमारी के दौरान लगभग 900 ग्राम सोना बरामद किया गया। इसका बाजार मूल्य लगभग 1.35 करोड़ रुपए है। इस घटना के संबंध में दो यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है।

एनएससीबीआई हवाई अड्डा पुलिस स्टेशन के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। सोने की तस्करी कहां से की जा रही थी, इसका पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों यात्री सोमवार को बैंकॉक से कोलकाता पहुंचे थे। पुलिस को गुप्त सूत्रों से उनके बारे में पहले ही सूचना मिल गई थी। उस सूचना के आधार पर कोलकाता हवाई अड्डे पर उन पर नजर रखी गई। बाद में, संदेह के आधार पर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान, उन्होंने सोने की बात कबूल कर ली। बरामद सोने का वजन 900 ग्राम है। पुलिस का शुरुआती अनुमान है कि यह 24 कैरेट का सोना है। इसका बाजार मूल्य लगभग 1.35 करोड़ रुपए है।

पुलिस को संदेह है कि इस घटना के पीछे अंतरराज्यीय सोने की तस्करी करने वाला गिरोह शामिल है।

पुलिस ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि इतनी बड़ी मात्रा में सोना कहां से लाया जा रहा था और इसे कहां ले जाया जा रहा था। पुलिस इस घटना में शामिल अन्य लोगों की भी छानबीन कर रही है। हवाई अड्डे पर करोड़ों रुपए के सोने की बरामदगी ने सनसनी मचा दी है।

इससे पहले, 6 अगस्त को पुलिस ने एनएससीबी हवाई अड्डे से 1 करोड़ रुपए मूल्य का भारी मात्रा में सोना और हीरे का आभूषण बरामद किया था। रूबी और पन्ना जड़े आभूषण भी बरामद किए गए। इस घटना के संबंध में हवाई अड्डे पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सोने और हीरे की यह भारी मात्रा घरेलू कार्गो से बरामद की गई थी। सोने और हीरे के आभूषणों की बरामदगी के संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

इस बीच, घटना के बाद शहर के हवाई अड्डे पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है और यात्रियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है।

--आईएएनएस

एमएस/