कोलकाता हवाई अड्डे पर एटीसी भवन की दूसरे तल पर लगी आग

कोलकाता, 18 अगस्त (आईएएनएस)। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगलवार को लगी आग की वजह से लोगों के बीच डर का माहौल है।

जानकारी के मुताबिक, कोलकाता एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम के दूसरे तल पर आग लग गई, लेकिन दमकलकर्मी और एयरपोर्ट अधिकारियों की त्वरित प्रतिक्रिया की वजह से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। ध्यान देने वाली बात यह रही कि इस दौरान विमान सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहीं। मौजूदा समय में स्थिति सामान्य है।

एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, एटीसी बिल्डिंग के दूसरे तल पर सुबह चार बजे सुरक्षाबलों और अन्य कर्मचारियों ने आग की लपटें देखीं। पूरी जगह पर काले धुएं का गुबार उठने लगा।

एयरपोर्ट के पास स्थित दमकल विभाग को जैसे ही आग लगने की घटना के बारे में जाकारी दी गई तो दमकलकर्मी फौरन मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की प्रक्रिया में जुट गए, क्योंकि एटीसी बिल्डिंग संवेदनशील और एयरपोर्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी को देखते हुए राहत एवं बचाव कार्य के दौरान किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से बचा गया।

इसके बाद मौके पर कई अन्य दमकल विभाग की गाड़ियां भी पहुंची, ताकि जल्दी से स्थिति को सामान्य किया जा सके। इसके बाद दमकलकर्मी के प्रयासों के बाद बहुत ही कम समय में स्थिति को सामान्य किया गया। जहां आग लगी थी, वहां कूलिंग प्रक्रिया शुरू की गई, ताकि किसी भी प्रकार का खतरा नहीं रहे।

एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। इस हादसे के बाद एटीसी में किसी भी प्रकार के नुकसान या बाधा की कोई खबर नहीं है। राहत की बात यह है कि पूरी बिल्डिंग को खाली कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दमकलकर्मियों ने समय रहते आग के मुख्य स्रोत के बारे में पता लगा लिया। इससे समय रहते स्थिति सामान्य हो गई।

वहीं, अब इस पूरे मामले की जांच भी तेज कर दी गई है, जिसके तहत यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इतनी घनी सुरक्षा से घिरे होने के बावजूद भी बिल्डिंग में आग कैसे लग गई? दमकलकर्मियों को इस बात का शक है कि बिल्डिंग के दूसरे तल पर हाल ही में सजावट का कार्य किया गया था। सजावट का यह कार्य स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया गया था। बिल्डिंग के दूसरे तल पर कुछ छोटी लाइटें भी लगाई गईं थीं।

इस बात की आशंका जताई जा रही है कि सजावट के दौरान जिन लाइटों का इस्तेमाल किया गया था, उन्हीं लाइटों की वजह से यह आग लगी है। कहा जा रहा है कि सजावट के दौरान कमजोर तारों का इस्तेमाल किया गया था। इसी वजह से इस तरह की स्थिति पैदा हो गई।

इस हादसे की जांच जारी है, जिसके तहत यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या सजावट के दौरान इस्तेमाल की गई लाइटों को लगाते समय में किसी भी प्रकार की लापरवाही तो नहीं बरती गई थी। जिस वजह से यह हादसा हो गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है।

--आईएएनएस

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