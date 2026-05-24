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अवैध निर्माण को लेकर दिया गया नोटिस व्यक्तिगत, किसी पार्टी से जुड़ा नहीं : केएमसी कमिश्नर स्मिता पांडे

कोलकाता में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई का केएमसी ने किया बचाव
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Dainik Hawk·
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May 24, 2026, 09:21 AM
अवैध निर्माण को लेकर दिया गया नोटिस व्यक्तिगत, किसी पार्टी से जुड़ा नहीं : केएमसी कमिश्नर स्मिता पांडे

बेलेघाटा: कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (केएमसी) की कमिश्नर स्मिता पांडे ने अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे बुलडोजर अभियान पर रविवार को बड़ा बयान दिया। बेलेघाटा क्षेत्र में राजू नस्कर के दो मकानों को ढहाए जाने के मामले में कमिश्नर ने साफ कहा कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई है।

केएमसी कमिश्नर स्मिता पांडे ने कहा, "यहां पर कई अवैध निर्माण हैं। एक ही नहीं, उसके बगल में भी कई अवैध निर्माण मौजूद हैं। हमने अपना पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है। नोटिस जारी किया गया था और सुनवाई का भी पर्याप्त मौका दिया गया। कार्रवाई में कोई बाधा नहीं आई।"

उन्होंने स्पष्ट किया कि नोटिस पूरी तरह व्यक्तिगत है और इसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है। कमिश्नर ने कहा, "मौके पर पुलिस बल हमारी सहायता के लिए मौजूद था। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।"

स्मिता पांडे ने आगे बताया, "आज भी छह जगह पर कार्रवाई जारी है। हम इस मामले में जरूरी कानूनी कदम उठाएंगे। कोलकाता में बहुत सारे अवैध निर्माण हैं, जिनका हम डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। कुछ जगहों पर पहले भी नोटिस दिए जा चुके हैं, जबकि कई मामले कोर्ट में लंबित हैं। हमें कोर्ट के आदेशों का भी पालन करना होता है। जहां-जहां बाधाएं नहीं आती, वहां हम निश्चित रूप से कार्रवाई करते हैं।"

केएमसी अधिकारियों के अनुसार, बेलेघाटा इलाके में अवैध निर्माणों को लेकर लंबे समय से शिकायतें आ रही थीं। इन शिकायतों के आधार पर ही कार्रवाई शुरू की गई। कमिश्नर ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले दिनों में अन्य अवैध निर्माणों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस बुलडोजर कार्रवाई और अभिषेक बनर्जी को नोटिस दिए जाने के बाद टीएमसी और भाजपा के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। टीएमसी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है, जबकि भाजपा ने केएमसी के फैसले का स्वागत किया है।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम

 

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