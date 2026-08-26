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भारत समाचार

दिल्ली: खिचड़ीपुर फ्लाईओवर पर दर्दनाक हादसा, 24 वर्षीय युवक की मौत

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(Updated )
दिल्ली:

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में खिचड़ीपुर फ्लाईओवर पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस के पहुंचने में देरी का आरोप लगाया।

युवक की पहचान 24 वर्षीय निखिल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक गाजियाबाद से अपने घर जनकपुरी जा रहा था, तभी फ्लाईओवर पर वह हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि करीब 30 से 40 मिनट बाद पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची थी। इसको लेकर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली।

हालांकि, देरी से पहुंचने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल भेज दिया। साथ ही, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है।

हादसा किस वाहन या किस परिस्थिति में हुआ, इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाने में लगी है।

मृतक के चाचा सतीश ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया कि उन्हें फोन पर निखिल के एक्सीडेंट की जानकारी मिली थी। वह अपने बड़े भाई के घर से लौट रहा था। उन्होंने कहा कि अभी हादसे के सही कारण का हमें पता नहीं चला है। जांच के बाद ही कुछ चीजें स्पष्ट हो पाएंगी।

इससे पहले, दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-1 में कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के पास रविवार शाम को एक एसयूवी ने पैदल जा रही दंपति को टक्कर मार दी। इस घटना में महिला की मौत हो गई और उसके पति घायल हो गए। मृतक महिला की पहचान 71 वर्षीय शशि के रूप में हुई।

एसयूवी चालक ने कई और गाड़ियों को भी टक्कर मारी थी। हालांकि, हादसे के बाद ड्राइवर तपन अहीर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

--आईएएनएस

डीसीएच/