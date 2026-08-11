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भारत समाचार

खराब मौसम के कारण बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग

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(Updated )
खराब मौसम के कारण बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग

कोलकाता, 11 अगस्त (आईएएनएस)। खराब मौसम की वजह से पश्चिम मिदनापुर जिले के केशपुर जा रहे मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। शुरुआती जानकारी के अनुसार, कोलाघाट थर्मल पावर प्लांट के पास कोलाघाट बलाका मंच के फुटबॉल मैदान में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हेलिकॉप्टर से उड़ान भरी थी और उन्हें पश्चिम मेदिनीपुर जिले के केशपुर जाना था। बाद में, हेलिकॉप्टर कोलाघाट से कोलकाता के लिए रवाना किया गया। मुख्यमंत्री केशपुर में बंगाल के महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे।

केशपुर में ही खुदीराम बोस का जन्म हुआ था, जिन्हें ब्रिटिश शासनकाल में फांसी दी गई थी। केशपुर के बाद मुख्यमंत्री पास के बांकुरा जाएंगे। वहां, वे वेस्टर्न रीजन डेवलपमेंट बोर्ड के तहत आने वाले सात जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर इस बोर्ड को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का आरोप है। पिछले कुछ वर्षों में वेस्टर्न रीजन डेवलपमेंट बोर्ड के लिए कोई फंड आवंटित नहीं किया था। बोर्ड के सभी विकास कार्य लंबे समय से ठप पड़े थे।

नई राज्य सरकार ने अपने पहले बजट में बोर्ड के लिए फंड आवंटित किया। जानकारी सामने आई है कि मंगलवार की बैठक में विकास की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। कुल सात जिलों के जिला प्रशासन के अधिकारी इस बोर्ड के दायरे में आते हैं। बांकुरा में, मुख्यमंत्री स्थानीय भाजपा विधायक नीलाद्री शेखर दाना के पारिवारिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।

सोमवार को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। अगर वह कहीं जाने से पहले पुलिस को अपने दौरे के बारे में समय रहते सूचित करती हैं, तो सुरक्षा के उचित इंतजाम किए जाएंगे। सोमवार को सीएम सुवेंदु अधिकारी हलीशहर में तृणमूल के मृत कार्यकर्ता बिरजू केओट के घर गए थे। वहां से निकलते समय मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि ममता बनर्जी को सुरक्षा दी जाएगी बशर्ते वह पहले से सूचना दें।

मुख्यमंत्री ने कहा था, "आप (ममता बनर्जी) बिना पुलिस को बताए आईं। लोगों में गुस्सा था। जैसे ही हमारे विधायक को इस बारे में पता चला, उन्होंने पुलिस को सूचित करके कार्रवाई की। मेरी गुजारिश है कि अब से आप (ममता बनर्जी) जहां भी जाएं, समय पर पुलिस को सूचित करें। कोलकाता पुलिस के सीपी या राज्य के डीजीपी को बताएं, जिसे भी आप चाहें। अगर आपको डीजीपी पसंद नहीं हैं तो किसी और को बताएं। पश्चिम बंगाल पुलिस आपकी सुरक्षा का ध्यान रखेगी।"

--आईएएनएस

एसडी/पीएम