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खान सर और रौशन आनंद के बीच चल रहे विवाद से शिक्षा की छवि को नुकसान: गुरु रहमान

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 08, 2026, 06:27 PM
खान सर और रौशन आनंद के बीच चल रहे विवाद से शिक्षा की छवि को नुकसान: गुरु रहमान

पटना, 8 जून (आईएएनएस)। बिहार की राजधानी पटना में खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद के बीच चल रहे विवाद को लेकर गुरु रहमान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कोचिंग से जुड़े विवाद और शिक्षकों के बीच चल रही खींचतान से शिक्षा की छवि को नुकसान पहुंच रहा है और छात्रों को इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होना पड़ रहा है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे विवादों से दूर रहकर केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें।

गुरु रहमान ने कहा कि अपने लंबे शैक्षणिक करियर में उन्होंने कई बदलाव देखे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में पटना में कोचिंग क्षेत्र में जिस तरह की स्थिति बनी है, वह पहले कभी नहीं देखी गई। उन्होंने कहा कि दो शिक्षकों के बीच प्रतिस्पर्धा और विवाद के कारण पूरा सिस्टम प्रभावित हो रहा है, जिसे वे दुखद और शर्मनाक मानते हैं।

उनका कहना है कि अब टीचरों को कोचिंग माफिया कहा जा रहा है। गुरु शब्द कलंकित हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में गुरु परंपरा हमेशा सम्मानित रही है, लेकिन वर्तमान में गुरु की अवधारणा को लेकर जिस तरह की बहस और विवाद सामने आ रहे हैं, वे गलत हैं।

गुरु रहमान ने कोचिंग संस्थानों में चल रहे विवादों पर कानूनी कार्रवाई की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि यदि किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बना रहे। उन्होंने कहा कि यदि किसी पर आरोप सिद्ध होते हैं, तो कानून के अनुसार कार्रवाई आवश्यक है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

उनका कहना है कि रौशन आनंद ने गलती की तो जेल गए, अब खान सर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है तो उन्हें भी जेल जाना चाहिए।

उन्होंने छात्रों से अपील कि वे किसी भी शिक्षक या कोचिंग विवाद से खुद को प्रभावित न होने दें। जिंदाबाद-मुर्दाबाद के नारों से दूर रहे और अपने भविष्य पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि विवादों और नकारात्मक माहौल से दूर रहकर ही छात्र अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

--आईएएनएस

पीआईएम/डीकेपी