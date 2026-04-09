Khan Chacha Arrest Delhi : रेस्टोरेंट चेन 'खान चाचा' के संस्थापक का बेटा साइबर अपराध घोटाले में गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने बुधवार को मशहूर रेस्टोरेंट चेन 'खान चाचा' के संस्थापक के बेटे को एक साइबर अपराध मामले में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार, इस घटना से पूरी राष्ट्रीय राजधानी में सनसनी फैल गई है।

आरोपी मोहम्मद जावेद को इस आरोप में हिरासत में लिया गया कि उन्होंने ठगों को अपने बैंक खाते का इस्तेमाल करने दिया, ताकि साइबर ठगी से कमाए गए पैसे को इधर-उधर भेजा जा सके।

उनके साथ मोहम्मद सलीम, जो खान चाचा के डायरेक्टर हैं, को भी “बाउंड डाउन” किया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने साइबर ठगों को अपने खाते का इस्तेमाल 'म्यूल अकाउंट' के रूप में करने दिया, जिससे डिजिटल अरेस्ट जैसी ठगी के पैसों को प्रोसेस किया जाता था।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से दो मोबाइल फोन और दो सिम कार्ड बरामद किए।

पूछताछ में जावेद और सलीम ने माना कि उन्होंने यह बैंक खाता अपने रेस्टोरेंट और कैटरिंग के वैध कारोबार के लिए खोला था, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते उन्होंने 2 से 3 प्रतिशत कमीशन के बदले बाहरी लोगों को इसका इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी।

आरोपियों ने एक संदिग्ध नेटवर्क का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि सबसे पहले उनसे हरविंदर कोहली ने संपर्क किया, जिसने उन्हें नसीम और बाद में संदीप द्विवेदी से मिलवाया।

बैंक खाते की जानकारी साझा करने के बाद इस खाते में बड़ी रकम का लेन-देन हुआ। अलग-अलग ठगी के मामलों से करीब 54 लाख रुपए इस खाते में जमा किए गए और फिर अन्य खातों में भेज दिए गए।

अधिकारियों के मुताबिक, अब डिलीट किए जा चुके संदिग्ध चैट से एक बड़े षड्यंत्र के संकेत मिलते हैं। जब्त किए गए मोबाइल और बैंक खाते की जानकारी को भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र को देशभर में जांच के लिए भेजा गया है।

पुलिस अब कोहली, नसीम और द्विवेदी की तलाश में जुटी है और उनकी भूमिका की गहन जांच की जा रही है।

नई दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा, "किसी भी अनजान व्यक्ति को कमीशन या फायदे के लालच में अपने बैंक खाते की जानकारी, एटीएम कार्ड, ओटीपी या इंटरनेट बैंकिंग डिटेल साझा न करें। ऐसे खातों का इस्तेमाल साइबर अपराधी ठगी के पैसे घुमाने के लिए करते हैं, जिससे खाता धारक भी कानून के तहत जिम्मेदार बन जाता है।"

इस मामले ने 1972 में दिल्ली में शुरू हुई मशहूर रेस्टोरेंट चेन खान चाचा की छवि पर भी असर डाला है, जो अब हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश तक फैल चुकी है। अपने कबाब और खानपान की विरासत के लिए मशहूर यह ब्रांड अब एक हाई-प्रोफाइल साइबर क्राइम मामले में उलझ गया है, जिससे फूड इंडस्ट्री और आम लोगों में हलचल मच गई है।

--आईएएनएस