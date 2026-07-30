कोयंबटूर और नीलगिरि में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने तमिलनाडु में सामान्य से अधिक तापमान की चेतावनी जारी की

चेन्नई, 30 जुलाई (आईएएनएस)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले तीन दिनों में कोयंबटूर और नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है, जिसका कारण तमिलनाडु तट के साथ वायुमंडल के निचले स्तरों पर व्याप्त कमजोर निम्न दबाव परिसंचरण को बताया गया है।

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आधिकारिक मौसम बुलेटिन के अनुसार, मौजूद वायुमंडलीय प्रणाली के कारण राज्य के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से पश्चिमी घाटों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। गुरुवार को कोयंबटूर और नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। वहीं, पश्चिमी घाट जिलों और तमिलनाडु के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है।

मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले दो दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। गुरुवार और शुक्रवार को कोयंबटूर, तिरुनेलवेली, नीलगिरी, थेनी और कन्याकुमारी जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में छिटपुट भारी बारिश के साथ गरज और तेज हवाएं चलने की आशंका है।

इन क्षेत्रों के निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, विशेष रूप से उन संवेदनशील स्थानों में जो भारी बारिश और तेज हवाओं के दौरान भूस्खलन, जलभराव और पेड़ गिरने की चपेट में आ सकते हैं।

पहाड़ी जिलों के अलावा, पूर्वानुमान अवधि के दौरान पश्चिमी घाट क्षेत्र और तमिलनाडु के उत्तरी तटीय क्षेत्र में भी कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने कहा कि मौजूदा वायुमंडलीय परिस्थितियां रुक-रुक कर बारिश होने के लिए अनुकूल हैं, जिससे उन क्षेत्रों को कुछ राहत मिलेगी जहां हाल के हफ्तों में लंबे समय तक सूखा पड़ा रहा है।

बारिश की संभावना के बावजूद, मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि तमिलनाडु के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहेगा।

तमिलनाडु और पुडुचेरी में बुधवार और गुरुवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहने की संभावना है।

मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने जनता को सलाह दी है कि वे गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतें और साथ ही प्रभावित जिलों में भारी बारिश और आंधी-तूफान से संबंधित खतरों के प्रति सतर्क रहें।

अधिकारियों ने कहा कि लोग मौसम की बदलती स्थिति पर नजर रखें, विशेष रूप से पश्चिमी घाट में, जहां अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारी बारिश से परिवहन और सामान्य जीवन प्रभावित हो सकता है।

--आईएएनएस

एसएके/एएस