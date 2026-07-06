काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर की बड़ी कामयाबी, दो ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार

चंडीगढ़, 6 जुलाई (आईएएनएस)। काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर ने सोमवार को ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल करते हुए, दो नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इसी के साथ पुलिस ने इस मामले से संबंधित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

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काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर ने दो अलग-अलग ऑपरेशनों में 13 किलो हेरोइन बरामद किया है, जो ड्रग तस्करों द्वारा पंजाब के विभिन्न स्थानों पर सप्लाई किया जाना था। दरअसल, काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है।

इस कार्रवाई में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो अलग-अलग ऑपरेशनों के दौरान कुल 13 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। मामले की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी विभिन्न स्थानों से हेरोइन की खेप उठाकर पंजाब के अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग तस्करों और ग्राहकों तक पहुंचाने का काम करते थे।

इस संबंध में स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी), अमृतसर थाना में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि इस नेटवर्क के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक, अन्य सहयोगियों की पहचान तथा पूरे ड्रग सप्लाई चेन का खुलासा किया जा सके।

इसी के साथ पंजाब पुलिस ने दोहराया है कि वह राज्य में सक्रिय नशा तस्करी नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने तथा पंजाब को सुरक्षित एवं नशा मुक्त बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्रवाई जारी रखेगी।

बता दें कि नशा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का एक अन्य मामला रविवार को नई दिल्ली से सामने आया, जहां दिल्ली पुलिस ने अंतर-राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने के साथ ही तीन तस्करों को गिरफ्तार किया। इसी के साथ पुलिस ने इस कार्रवाई में स्मैक/हेरोइन बरामद किया। इसमें बरेली का भी सप्लायर शामिल है।

ड्रग तस्करी को खत्म करने के लिए पुलिस की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मुखबिर से मिली जानकारी पर बरेली के रहने वाले फुरकान और तस्लीम को पकड़ा गया। आरोपी फुरकान की तलाशी के दौरान, उसके पास से 122.44 ग्राम संदिग्ध हेरोइन और तस्लीम उर्फ मुन्ना के पास से 35.83 ग्राम (कुल वजन) संदिग्ध हेरोइन बरामद की गई।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम