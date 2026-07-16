केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सीएम डीके शिवकुमार की 'जेल' वाली टिप्पणी पर पलटवार किया

बेंगलुरु, 16 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गुरुवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके. शिवकुमार के जेल भेजे जाने वाले हालिया बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री प्रस्तावित 'बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट' से जुड़े विवाद के बीच जनता की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

Read More

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि जेल जाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, और कुछ लोग यह पचा नहीं पा रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं।

उन्होंने प्रस्तावित बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी और उनके पिता, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा पर तीखा हमला किया।

उन्होंने बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोई भी शिवकुमार को जेल भेजने की कोशिश नहीं कर रहा है। गलत काम या भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून के नतीजों का सामना करना पड़ेगा।

जोशी ने कहा कि डीके शिवकुमार को कोई जेल नहीं भेजेगा। अगर वह किसी गलत काम या भ्रष्टाचार के कारण जेल जाते हैं, तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। वह अब जेल की बात क्यों कर रहे हैं? क्या आपने कुछ गलत किया है? यह सहानुभूति पाने की कोशिश लगती है। मुख्यमंत्री को याद रखना चाहिए कि वह कोई तानाशाह या राजा नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री होने से कोई तानाशाह या राज्य का राजा नहीं बन जाता। उन्हें यह समझना चाहिए और उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने सीएम शिवकुमार से केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देने का आग्रह किया।

प्रस्तावित टाउनशिप प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए जोशी ने कहा कि राज्य सरकार को किसानों की जमीन जबरदस्ती लेने के बजाय उन्हें मनाना चाहिए।

उन्होंने पूछा कि किसानों की जमीन लेने और टाउनशिप विकसित करने के बजाय, सरकार को उन्हें मनाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने नोटिफिकेशन जारी करने से पहले किसानों से बात क्यों नहीं की? कई लोगों ने सुझाव दिए, लेकिन उन्हें नजरअंदाज क्यों किया गया?

जोशी ने कहा कि अगर सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने तीन साल के कार्यकाल के दौरान टाउनशिप में दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो अब यह अचानक प्राथमिकता क्यों बन गई है? क्या इससे पता चलता है कि कोई डील हुई है, मुख्यमंत्री इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं?

उन्होंने आरोप लगाया कि शिवकुमार पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देने में विफल रहे और इसके बजाय गुस्से में प्रतिक्रिया दी।

जोशी ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने कामों को सही नहीं ठहरा पाता, तो वह परेशान हो जाता है।

केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ठिकाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश की जनता को यह जानने का हक है कि राहुल गांधी पिछले 25 दिनों से कहां हैं। जब भी हम विदेश जाते हैं, तो इसकी जानकारी सार्वजनिक करते हैं। मैं दावोस गया था और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कतर गए थे। कांग्रेस जनता को यह क्यों नहीं बताती कि राहुल गांधी कहां हैं और क्या कर रहे हैं?

कर्नाटक में सूखे की स्थिति और मदद के लिए राज्य सरकार के केंद्र को लिखे गए पत्र पर टिप्पणी करते हुए, जोशी ने कांग्रेस पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को सबसे पहले बारिश और सूखे की स्थिति का सही आकलन करना चाहिए और अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपनी चाहिए।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम