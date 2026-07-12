केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने टिकाऊ निर्माण कार्यप्रणाली अपनाने का आह्वान किया

नई दिल्ली, 12 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने रविवार को सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास में पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ निर्माण तरीकों को अपनाने, आधुनिक और नई तकनीकों को बढ़ावा देने, क्षमता निर्माण को मजबूत करने और डिजिटल बदलाव में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया।

Read More

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (सीपीडब्ल्यूडी) के 172वें सालाना समारोह में बोलते हुए मनोहर लाल ने देश के निर्माण में सीपीडब्ल्यूडी के योगदान की तारीफ की और पारदर्शिता, कुशलता और समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने एक कुशल और पारदर्शी ऑनलाइन ट्रांसफर और पोस्टिंग सिस्टम, लगातार संस्थागत सुधारों और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भविष्य की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विभाग को तैयार करने की जरूरत पर भी जोर दिया।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ने सीपीडब्ल्यूडी को भविष्य के लिए तैयार संगठन बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए 'संकल्प' का मंत्र दिया, जिसमें गति, सुलभता, नेक नीयती, कर्तव्यनिष्ठा, तकनीक को अपनाना, लोकहित और पारदर्शिता शामिल हैं।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कतिकिथला ने कहा कि सीपीडब्ल्यूडी को केंद्र सरकार के प्रमुख तकनीकी संगठन के तौर पर अपनी भूमिका को और मजबूत करते हुए सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

उन्होंने सार्वजनिक निर्माण क्षेत्र में उत्कृष्टता, इनोवेशन, ज्ञान साझा करने, क्षमता निर्माण और मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मंच के तौर पर 'पब्लिक वर्क्स के लिए राष्ट्रीय परिषद' स्थापित करने के महत्व पर जोर दिया।

बयान में कहा गया है कि उन्होंने कहा कि इस तरह का संस्थागत तंत्र केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों, इंडस्ट्री और पेशेवर निकायों के बीच सहयोग को आसान बनाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने जनसेवा में बेहतरीन प्रदर्शन, समर्पण और उत्कृष्टता के लिए शानदार काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रोजेक्ट टीमों को महानिदेशक के मेडल, प्रशंसा पत्र और मेरिट सर्टिफिकेट भी दिए।

बयान में कहा गया है कि विभाग के सबसे अच्छे पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स के लिए भी पुरस्कार दिए गए।

समारोह के हिस्से के तौर पर, उन प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट दिए गए जिन्होंने प्रमुख शैक्षणिक और पेशेवर संस्थानों के साथ मिलकर चलाए गए क्षमता निर्माण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे किए थे। इससे लगातार सीखने और पेशेवर उत्कृष्टता के प्रति सीपीडब्ल्यूडी की प्रतिबद्धता मजबूत हुई।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने विभाग के प्रकाशन और डिजिटल पहल भी जारी किए, जिनमें तकनीकी प्रकाशन, 'निर्माण भारती' (सीपीडब्ल्यूडी का सालाना इन-हाउस प्रकाशन) और नए विकसित 'ई-निर्मित ईआरपी मॉड्यूल' शामिल हैं। ये डिजिटल बदलाव, पारदर्शिता और कुशल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रति सीपीडब्ल्यूडी की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी