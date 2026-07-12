केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान की करेंगे शुरुआत

नई दिल्ली, 12 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह रविवार को अहमदाबाद में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ करेंगे, साथ ही लगभग 405 करोड़ रुपये की सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे।

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यात्रा से पहले जारी कार्यक्रम के अनुसार, शाह सुबह 8.30 बजे सोला क्षेत्र के साइंस सिटी में साइंस डोम में अपने दिन की शुरुआत करेंगे, जहां वे अहमदाबाद नगर निगम के 'पांच मिलियन पेड़' मिशन पहल के तहत शहरव्यापी वृक्षारोपण अभियान का औपचारिक उद्घाटन करेंगे।

इस सार्वजनिक कार्यक्रम में अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी), अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (एयूडीए) और सड़क एवं भवन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी शामिल होगा।

जिन परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया जा रहा है, उनकी कुल लागत लगभग 405 करोड़ रुपये है और इनका उद्देश्य पूरे शहर में नागरिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

उद्घाटन समारोह के बाद, शाह बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान के तहत अहमदाबाद के विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रमों की एक शृंखला में भाग लेने वाले हैं।

सुबह 9:30 बजे, वह भादज में गोटा-गोधावी नहर पर स्थित एएमसी प्लॉट पर घाटलोडिया विधानसभा क्षेत्र के थलतेज वार्ड में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे।

दूसरा वृक्षारोपण कार्यक्रम वेजलपुर विधानसभा क्षेत्र के सरखेज वार्ड में एसपी रिंग रोड पर एप्पलवुड के पास एक एएमसी प्लॉट पर सुबह 9.55 बजे निर्धारित है।

शाह सुबह 10.25 बजे नारनपुरा विधानसभा क्षेत्र के स्टेडियम वार्ड में वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेकर वृक्षारोपण कार्यक्रमों का समापन करेंगे।

यह कार्यक्रम गांधी आश्रम के पास वाडज बीआरटीएस कॉरिडोर के सामने स्थित एनडीडीबी के भूखंड पर आयोजित किया जाएगा।

वृक्षारोपण कार्यक्रम एएमसी के 'मिशन फाइव मिलियन ट्रीज' अभियान का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से शहर के हरित आवरण का विस्तार करना है।

नगर निगम, एयूडीए और सड़क एवं भवन विभाग के साथ मिलकर, इस अवसर का उपयोग अहमदाबाद में कई सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं को शुरू करने के लिए भी कर रहा है।

संसद में गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले शाह के 12 जुलाई को गुजरात दौरे के दौरान निर्धारित सभी चार कार्यक्रमों में भाग लेने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एसएके/एएस